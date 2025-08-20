Hansi Flick se enfada mucho y advierte a todo el vestuario: 'Esto no puede ser...'

El Barça debutó en Liga con una victoria contundente de 0-3 ante el Mallorca. Sin embargo, Hansi Flick no ocultó su malestar por el rendimiento del equipo en la segunda mitad. Según el técnico, hubo desconexiones, falta de intensidad y un juego realizado al "50 %", lo cual no se ajusta a sus exigencias.

La desilusión no está ligada al resultado, sino a la actitud observada. Hansi Flick recalcó que no tolerará relajaciones en ningún tramo del partido. Su mensaje fue claro: ganar no basta si no se exige el máximo en cada acción.

Una advertencia muy directa al 11 del Barça

Hansi Flick dejó claro que solo aquellos que estén dispuestos a ofrecer entrega total tendrán un sitio en el once. Su filosofía para esta temporada se basa en presión alta, defensa adelantada y compromiso continuo. No dudó en dejar claro que, sin esa mentalidad, no habrá lugar para concesiones tácticas ni relajaciones.

El mensaje busca reforzar que la exigencia será permanente. En su visión, solo un 11 unido en la intensidad puede aspirar a repetir los éxitos del pasado. La palabra clave es responsabilidad individual dentro del colectivo.

Incidencias que elevan la tensión

Más allá del campo de juego, el entorno no contribuye a la tranquilidad. Hansi Flick ha vivido una pretemporada con viajes incómodos, instalaciones que han dejado mucho que desear y un primer amistoso casi cancelado. A esto se suman los problemas administrativos para inscribir jugadores, una situación que considera inaceptable para un club del nivel del Barça.

El técnico alemán expresó su preocupación por estos obstáculos. Admite paciencia, pero también advierte que esperanzas y planificación no bastan si no hay condiciones mínimas. Este entorno convulso es una fuente extra de presión para el equipo técnico y para el equipo.

Apoyo firme, pero sin ceder ni un ápice

A pesar del enfado, Hansi Flick mantiene plena confianza en el potencial de la plantilla. Considera que la mezcla de juventud con nombres como Lamine Yamal, Gavi o Fermín y experiencia como Lewandowski o De Jong representa una base sólida. No ha pedido fichajes urgentes y está dispuesto a promover desde la cantera si es necesario, siempre que exista compromiso total.

La estrategia del entrenador sigue siendo potenciar el grupo existente. Cree que la clave del éxito está en fortalecer el equilibrio entre talento emergente y veteranía, sin rebajar los estándares exigidos. Flick busca un Barça disciplinado, intenso y riguroso en cada encuentro.