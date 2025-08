Pedri allunya l'Aston Villa després de la seva xerrada amb Flick: 'Mereix jugar més, és molt bo'

Pedri s'ha convertit en un dels grans referents del Barça no només per la seva qualitat futbolística, sinó també pel seu pes al vestidor. El seu rendiment constant, partit rere partit, el situa entre els millors migcampistes del món i el manté com a candidat a la Pilota d'Or. Cada acció que fa al camp demostra alguna de les seves millors virtuts: pausa, visió i lideratge.

L'impacte de Pedri va més enllà de la gespa, ja que la seva opinió és molt respectada per companys i cos tècnic. Flick, conscient de la seva rellevància, sap que tenir-lo motivat i ben envoltat és clau per a l'èxit col·lectiu. En aquest context, Pedri s'ha implicat directament en la gestió de la plantilla.

Flick escolta Pedri: Ferran Torres està en el punt de mira

Les darreres setmanes, Pedri ha mantingut converses amb Flick sobre la situació de Ferran Torres, un dels seus grans amics dins del vestidor. Tots dos jugadors passen molt de temps junts i Pedri sap de primera mà com treballa de valent Ferran en comparació amb els minuts que té. Aquesta preocupació l'ha portat a demanar al tècnic alemany un canvi en el seu rol dins l'equip.

Actualment, la davantera culer compta amb noms tan destacats com Lewandowski, Raphinha, Lamine, Rashford i Roony, cosa que deixa en segon pla a Ferran Torres. Tot i això, el '7' del Barça ha demostrat ser un jugador fiable cada vegada que ha tingut minuts. Pedri considera que el seu amic mereix més protagonisme i així l'hi ha traslladat de manera directa a Flick.

L'Aston Villa hi insisteix, però Pedri no vol que Ferran Torres marxi

La situació de Ferran Torres no ha passat desapercebuda fora d'Espanya i l'Aston Villa ha intentat aprofitar-la. El club anglès està disposat a presentar una oferta important, que podria rondar els 50 milions, per endur-se el '7' del Barça a Anglaterra. Tanmateix, ni Ferran vol abandonar el Camp Nou, ni Pedri, com a pes pesant del vestidor, permetrà la seva sortida.

Pedri sap que si Ferran Torres té minuts de qualitat i confiança pot marcar la diferència. Per això, ha defensat davant Hansi Flick que "Ferran mereix jugar més, és molt bo" i no dubta que pot ser un futbolista molt important aquesta temporada. La seva intervenció ha estat un gest de lideratge que podria canviar la perspectiva del tècnic sobre la gestió de la davantera.