Xabi Alonso pren una decisió amb Kylian Mbappé que impacta Vinícius Júnior
Mbappé guanya la partida a Vinícius, Xabi Alonso ho té clar!
En la seva temporada de debut amb el Real Madrid, el davanter internacional francès, Kylian Mbappé, va demostrar i va ratificar el seu altíssim nivell. Mbappé va dissipar qualsevol tipus de dubte, especialment entre els seus detractors i, tot i els seus primers mesos complicats, va acabar trencant diversos rècords. En els 59 partits oficials disputats amb l'equip, va acabar anotant 44 gols i repartint 5 assistències en gairebé 5 mil minuts de joc disputats.
Mbappé ha deixat ben clar que és el gran líder de l'equip i rendeix gairebé sempre, a diferència d'altres davanters. En mals moments, el davanter francès continua aportant a les victòries del Real Madrid, a diferència de Rodrygo o Vinícius, que no han aportat en els moments complicats. Després de guanyar per primera vegada la Bota d'Or, Mbappé és el clar referent de l'atac madridista
Mbappé es va destacar com el màxim golejador d'Europa amb 31 gols anotats a la Lliga durant la temporada passada. Amb els seus registres excepcionals en la primera temporada a la Lliga, ara Xabi Alonso ha pres la decisió de canviar Mbappé de posició. Jugant com a davanter centre en la seva primera temporada al Bernabéu, el nou tècnic el farà jugar en la demarcació d'extrem esquerre.
Xabi Alonso vol explotar tot el seu talent
El gran nivell del francès ha provocat que Xabi Alonso busqui treure el màxim profit del talent del davanter madridista. Tot i la manca de títols la temporada passada, l'atacant francès espera fer història en aquesta nova temporada. Amb el tècnic basc i després de les noves incorporacions, Mbappé està preparat per guiar el Madrid cap a la conquesta de títols.
Xabi Alonso ja ha ubicat Mbappé a l'extrem esquerre en diversos partits amistosos de pretemporada. Per al tècnic merengue, Mbappé ha de jugar on més rendeix; el tècnic està decidit a aplicar la racionalitat abans de qualsevol ego o hàbits adquirits amb el temps. Alonso es basa en la lògica, i aquesta li diu que Mbappé ha de jugar on més li agrada.
Kylian Mbappé, bandera de l'equip
Xabi Alonso està decidit a tornar l'atacant francès a la banda esquerra, on va assolir el seu nivell internacional més alt. Mbappé va trencar totes les marques de gols del seu país partint des de la banda esquerra, entrant en diagonal. Xabi Alonso vol que Mbappé jugui a gust per obtenir el seu màxim rendiment.
Mbappé va aterrar fa un any al Bernabéu, el Madrid acabava de guanyar una altra Champions i no podia entrar al vestidor com a gran líder. Vinícius tenia ocupat el costat esquerre i Rodrygo, que també li agrada la zona esquerra, va passar a la dreta. Mbappé es va enfrontar al gran dilema: Vinícius s'havia guanyat el lloc i l'espai.
Ara, després d'una temporada, les coses han canviat: Mbappé ha demostrat que és el gran líder i ànima de l'equip. El rendiment de Vinícius i Rodrygo ha decebut i Mbappé s'ha guanyat el dret de jugar a l'esquerra amb la total confiança de Xabi Alonso. La decisió del tècnic comportarà altres conseqüències, com la reubicació de Vinícius a la parcel·la ofensiva en una zona més centrada.
