Hansi Flick lo tiene claro, hay que repetir lo de Pedri: 'El elegido es...'

La política Aina Vidal dijo hace unos años que el fútbol no es más que "once hombres dando golpecitos a un balón". Pues menos mal. Este maravilloso mundo esférico va mucho más allá de lo que millones personas ven semanalmente en el televisor o en el estadio. Es un juego, pero, a la vez, es mucho más que un juego.

El éxito en el fútbol no nace de la casualidad ni del azar, sino de la causalidad y de una planificación y una estrategia acertadas. Por eso, los clubes no los forman únicamente los hombres que dan golpecitos al balón, sino que también hay centenares de empleados que acometen diversas labores tan necesarias como patear la esférica.

Sin ir más lejos, hemos visto recientemente cómo la faena de un equipo médico en el Barça ha desembocado en aportar a un jugador el poder suficiente como para convertirse en el mejor del mundo en su posición. Pedri prometía el cielo en sus primeras apariciones sobre el verde, pero las lesiones se convirtieron en un muro infranqueable para él y ya todos perdimos la esperanza. Aquel proyecto de mediocampista canario que venía a reemplazar la leyenda de Xavi y de Iniesta se había quedado en nada.

Y, de repente, llegó un hombre que cambió completamente el devenir de la carrera del de Tegueste: Julio Tous. El preparador físico jefe del FC Barcelona, que aterrizó en la Ciudad Condal en abril de 2024, aún con Xavi, gestó un plan específico individual de trabajo físico para Pedri. Con esto, trató de conocer en profundidad todo el sistema muscular del '8' para identificar cómo se podría impedir que tuviera que pasar tan frecuentemente por la enfermería.

Y a la vista está que su trabajo ha dado frutos, vaya si los ha dado. Ya han quedado en el olvido todos aquellos meses en los que Pedri acumulaba lesión tras lesión; su nueva realidad es bien distinta. El único partido que se perdió con el Barça la temporada pasada fue a causa de una gastroenteritis. Ni rastro de las lesiones musculares desde hace ya más de un año.

Dani Olmo, tras los pasos de Pedri

Y ahora, según informó el Mundo Deportivo, quien se está sometiendo a este método preventivo es Dani Olmo. El egarense también ha tenido que lidiar con una gran cantidad de bajas por dolencias musculares en este último curso y Flick le quiere sano. El suyo es un perfil fundamental en los esquemas del técnico teutón.

De esta forma, pues, durante este verano, Dani Olmo ha seguido este plan específico de preparación. Hace unas semanas ya que se sometió a un exhaustivo estudio de sus fibras musculares y, a raíz de esto, se le ha creado una rutina de entrenamientos centrada en prevenir las lesiones y mejorar su rendimiento físico. Exactamente lo mismo que se había hecho anteriormente con Pedri.

Que Dani Olmo deje de ser de cristal sería la mejor de las noticias para el Barça esta temporada. Si el pasado verano se invirtieron 55 millones en su fichaje fue porque es ese perfil de futbolista capaz de marcar las diferencias en el juego culé. El fútbol del Barça en tres cuartos de campo pasa por las botas de Dani Olmo, un jugador que, además, también es muy efectivo de cara a puerta.

Haber recuperado la mejor versión de Pedri ha sido, sin duda, el mejor fichaje de Flick desde que llegó al Barça. El alemán está muy satisfecho con el trabajo de los componentes médicos de su staff y ahora quiere repetir la estrategia con Dani Olmo. Se evidencia, pues, que no basta sólo con tener once buenos hombres que den golpecitos al balón, hay otros pequeños entresijos con lo que también hay que saber lidiar. Y hacerlo de forma efectiva es diferencial para tener éxito o no.