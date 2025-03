Luis Enrique ofereix 105M a canvi de 2 fitxatges del Barça: Iñaki Peña no se'n va sol

Des de la sortida de Mbappé de les files del PSG, Luis Enrique s'ha fet amb les regnes del vestidor. Vol un equip basat en l'esforç col·lectiu i ha lluitat per evitar els egos personals. En aquest sentit, el tècnic asturià ha acabat per construir un projecte sòlid i solidari, on tots ataquen i defensen, i que alhora no està exempt de qualitat.

El PSG segueix sense perdre en lliga aquesta temporada i ja acumula 25 partits invicte a la Ligue 1. És l'únic que no coneix encara la derrota de les 5 grans lligues europees. Vint victòries i cinc empats de la mà és el balanç dels de Luis Enrique.

A més, el PSG és el segon club de la història amb més partits sense perdre com a visitant. Només el Milan de Fabio Capello va aconseguir estar 38 partits seguits invicte fora del seu estadi. Ara, els de Luis Enrique ja sumen 36 i podrien arribar a superar el rècord dels italians.

Luis Enrique vol més i mira al Barça

Malgrat la gran temporada del PSG, Luis Enrique vol millorar la qualitat de la plantilla parisenca i s'ha centrat en diversos objectius de cara al pròxim mercat estival. En primer lloc, malgrat el seu gran partit a Anfield, Donnarumma sembla tenir peu i mig fora de París. Els parisencs necessitaran fitxar un altre porter i en les últimes hores ha sonat amb força la figura de Iñaki Peña.

El porter del Barça, molt decebut amb les decisions de Flick, també desitja posar punt final a la seva etapa culé. Amb contracte fins al juny 2026 i amb un valor de mercat d'11M, podria sortir per 5 aquest estiu per posar rumb al PSG. Això sí, Iñaki Peña no és l'únic fitxatge que Luis Enrique pretén obtenir del Barça.

Jules Koundé també està en l'òrbita del PSG

Al Barça han saltat totes les alarmes en saber que Luis Enrique vol incorporar a tota costa a Jules Koundé. No és la primera vegada que el PSG està interessat en el defensor, ja que fa just un any ja va ser sondejat. Això sí, els francesos hauran de rascar-se la butxaca de valent si volen comptar amb Koundé.

Recordem que Jules Koundé té contracte fins al 2027 i que el Barça desitja renovar-lo fins al 2030, ja que Flick el considera indispensable per al seu projecte. No obstant això, el PSG està determinat a oferir 100M pel defensa gal de 26 anys, una quantitat que podria solucionar molts dels problemes actuals del Barça.