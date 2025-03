Ni Barça ni Girona, Eric García ja té nou equip: preu i detalls del seu fitxatge

​Eric García ha tingut una temporada plena d'alts i baixos. Després de tornar de la seva cessió al Girona va pensar que podia tenir lloc a la plantilla del FC Barcelona i va optar per quedar-se després de parlar amb Hansi Flick sobre la seva situació. L'alemany li va prometre minuts i un rol important, però la realitat és que li ha tocat viure una muntanya russa d'emocions.

Durant les primeres dates de la temporada, Eric García va ser una peça recurrent en l'esquema de Hansi Flick. Les absències de jugadors clau li van permetre sumar minuts i aportar solidesa defensiva. No obstant això, a mesura que els titulars es recuperaven, la seva presència en l'onze inicial es va reduir notablement.​

Aquesta situació va portar al fet que, en el mercat de gener, s'especulés amb la seva possible sortida del club. El Girona va mostrar un interès concret per portar-lo de tornada a Montilivi, oferint 10 milions d'euros pel seu traspàs. La proposta era atractiva, especialment considerant el rendiment que García havia mostrat durant la temporada anterior, on va disputar 30 partits i va anotar 5 gols.

No obstant això, tot va canviar a finals de gener, quan Eric García va tenir una destacada actuació a la Champions contra el Benfica. El seu rendiment sòlid i segur va cridar l'atenció de Flick, qui va decidir donar-li més oportunitats. Des de llavors, el '24' ha alternat entre la titularitat i la suplència, però mantenint-se sempre en els plans del tècnic alemany.​

La Real Sociedad s'interessa en Eric García

Malgrat això, de cara a la pròxima temporada, la Real Sociedad vol fer-se amb els serveis d'Eric García. El conjunt dirigit per Imanol Alguacil està disposat a oferir 15 milions d'euros pel central català. Aquesta xifra supera la proposta inicial del Girona i reflecteix la confiança del club donostiarra en les capacitats del jugador.

La Real Sociedad es caracteritza per un estil de joc que prioritza la possessió i la sortida neta des del fons. Les habilitats tècniques d'Eric García encaixen perfectament en aquest esquema, cosa que facilitaria la seva adaptació i potencial èxit.​

En aquest sentit, la possible sortida d'Eric García obriria la porta a noves incorporacions a la defensa catalana. Un dels noms que sona amb força és el de Jonathan Tah, defensor alemany que finalitza contracte amb el Leverkusen aquesta temporada. La seva arribada a cost zero permetria al Barça reforçar la seva defensa i, al mateix temps, obtenir beneficis econòmics amb la venda d'Eric García.