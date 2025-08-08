Robert Lewandowski diu el que molts pensen: 'Ter Stegen? Estic...'
Robert Lewandowski es pronuncia sobre el tema Ter Stegen d’una manera peculiar
El gran protagonista del mercat d'estiu a Can Barça no ha estat ni serà cap fitxatge realitzat o en curs, és el que passa amb Ter Stegen. Molts han estat els que han opinat sobre la situació que travessa el '1' del FC Barcelona, i l'últim a fer-ho ha estat el seu company d'equip, Robert Lewandowski. El '9' ha estat meridianament clar en la seva opinió sobre el cas Ter Stegen.
Recordem que Ter Stegen es va lesionar la temporada passada de gravetat a Vila-real, lesió que li va provocar estar de baixa gairebé tota la campanya. El Barça va acudir al mercat fitxant Szczesny, porter que havia penjat els guants a l'estiu. La trucada del Barça el va fer recapacitar de la seva decisió i va decidir unir-se al projecte de Flick.
Per la seva banda, Ter Stegen va tornar amb el grup a la recta final del curs, però Hansi Flick gairebé no li va donar minuts: només va jugar el partit contra el Valladolid a Zorrilla. Per a la resta de partits importants, Flick va continuar confiant en Wojciech, que s'havia convertit en titularíssim davant la manca de confiança en Iñaki Peña. I ara, el porter alemany ha vist com el Barça no compta amb ell per a la pròxima temporada, ja que el club ha fitxat Joan García perquè sigui el titular.
Robert Lewandowski descobreix què passa amb Ter Stegen
Després del fitxatge de Joan García, la directiva del Barça creia que Ter Stegen acceptaria alguna de les ofertes rebudes, però s'equivocaven. El porter alemany ha començat un pols amb l'entitat culer i ha dit que d'aquí no em moc. Sabedor que encara té 3 anys de contracte per davant, fins al 2028, ha demanat que el club li aboni el salari que li correspon abans de marxar.
Per fer la situació encara més tensa, Ter Stegen acaba de passar pel quiròfan per solucionar problemes lumbars que arrossega des de fa temps. El colofó s'ha donat un cop feta l'operació, ja que Ter Stegen s'ha negat a signar l'informe mèdic que el club necessita per inscriure els nous fitxatges. Per tot això, la planta noble del FC Barcelona li ha obert un expedient sancionador i li ha retirat la capitania, i ara Robert Lewandowski ha donat la seva sincera opinió.
Robert Lewandowski es pronuncia sobre Ter Stegen
Alguns dels futbolistes de la plantilla com Ferran Torres o Gavi han sortit en defensa de Ter Stegen. En canvi, Robert Lewandowski, lluny de voler involucrar-se en l'assumpte, ha dit el que molts pensen. El '9' ha contestat de manera taxativa: "Ter Stegen? Estic cansat d'aquest tema, gràcies"
És evident que la situació amb el porter alemany s'està enquistant i pot generar tensions al vestidor. La resposta de Robert Lewandowski evita aquest enfrontament, esquivant pronunciar-se d'una manera directa sobre la situació del seu company. De manera intel·ligent, Lewandowski ha decidit no entrar en debats per evitar crear encara més polèmica, però les seves declaracions demostren un cert cansament: no és una situació ideal per absolutament ningú
