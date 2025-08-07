¡Bombazo! Lo de Frenkie de Jong será oficial muy pronto: la afición no lo puede creer

Muy pequeño se le queda el Oscar a quien haya escrito el guion de las aventuras de Frenkie de Jong en el Barça. Esta saga impredecible es una especie de thriller psicológico que nada tiene que envidiarle a Shutter Island. El Leonardo Di Caprio culé, Frenkie de Jong, protagoniza disruptivas roturas de la trama de forma constante y es imposible vaticinar cómo va a seguir transcurriendo la historia.

Es, sin duda, uno de los jugadores más criticados de la última década en todo el entorno culé. 86 'kilos' se gastaron en Frenkie de Jong en 2019, pero durante las primeras temporadas pocos entendimos tal desembolso. Su nivel era más bien flojo y no convencía a absolutamente nadie, y lo peor es que tampoco había forma de sacarlo del Barça.

Los años seguían pasando y el guion se mantenía lineal, sin muchos sobresaltos; y de repente, plot twist. Cuando ya todo el mundo había tirado la toalla, la mejor versión de Frenkie de Jong ha aparecido. Llegó Hansi Flick y quiso darle una oportunidad, convencido de que iba a poder sacarle de nuevo y de forma definitiva su mejor nivel.

Y al principio parecía no conseguirlo, pues era Marc Casadó quien ocupaba el puesto que debía ocupar Frenkie de Jong en el once. Sin embargo, de repente, como si Flick se lo hubiera pedido a los Reyes Magos, en enero volvió a aparecer aquel De Jong que maravilló en el Ajax. Y, desde entonces, inamovible de los esquemas.

Es evidente que después de tantos años de idas y venidas, Frenkie de Jong ha alcanzado esa madurez futbolística que tanto se le exigía. Y ahora ya no es que sea una de las piedras angulares de los dibujos de Hansi, sino que, según El Desmarque, los jugadores del Barça le quieren como primer capitán.

Las elecciones a la capitanía: Frenkie de Jong, el favorito

Ya trascendió hace unos días que, como ocurrió el año pasado, serían los jugadores quienes eligieran, a través de unas votaciones internas, quiénes serán los cuatro o cinco capitanes este curso. Es evidente que, después del culebrón que está protagonizando y con su futuro en el aire, Ter Stegen va a dejar de ser el portador oficial del brazalete.

En la 2024/25, Frenkie de Jong fue elegido como tercer capitán. Eso en la teoría, pero en la práctica, con Ter Stegen y Ronald Araújo sin entrar en los planes habituales de Flick, fue el neerlandés quien acometió ese importante rol. Y el cuarto era Raphinha.

Según la fuente mencionada, pues, todo apunta a que será Frenkie de Jong quien disponga de la responsabilidad máxima de la capitanía este curso. Quién lo hubiera dicho hace un par de veranos, cuando el respetable culé no podía evitar entonar muecas de desapego al escuchar su nombre. Además, todo apunta a que Gavi o Iñigo Martínez se colarán en el elenco de capitanes, con Pedri y Raphinha también entre los contendientes.