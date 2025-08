Oficial, serà millor que Kylian Mbappé i el Madrid el vol: 'El nou Dembélé, 190 M€'

El mercat de fitxatges del Madrid està sent pràcticament immillorable, però Florentino Pérez podria acabar de posar el fermall amb un fitxatge espectacular: serà millor que Kylian Mbappé i val 190M€. El Reial Madrid, que ja pensa a desprendre's de Vinícius Júnior en aquest mercat de fitxatges, busca nou extrem i s'ha fixat en una jove promesa anglesa. Recorda molt Dembélé, encara que la gran part dels experts del món del futbol asseguren que estem davant d'un talent millor que Kylian Mbappé, la gran estrella del Madrid

Oficial, serà millor que Kylian Mbappé i el Madrid el vol: 'El nou Dembélé, 190M€'

El Reial Madrid encara no ho ha fet oficial, però treballa en la venda de Vinícius Júnior amb la finalitat de fitxar el nou Dembélé, a qui defineixen com 'animal'. Fonts properes al Reial Madrid asseguren que preparen una gran revolució un cop el club blanc aconsegueixi les vendes de Rodrygo, que està a prop del Tottenham, i de Vinícius Júnior

Mbappé serà la gran estrella blanca, però Florentino Pérez vol acompanyar-lo amb un talent sobrenatural que recorda molt Dembélé i que només té 16 anys i juga al Liverpool. Molts el comparen amb Ousmane Dembélé, però d'altres ho fan amb Lamine Yamal, estrella del Barça que opta a guanyar la Pilota d'Or aquest mateix any

Ni Barça ni Liverpool, el nou Dembélé és a un pas del Reial Madrid: millor que Kylian Mbappé

El Reial Madrid encara no dona el mercat de fitxatges d'estiu per tancat i prova d'això és que busca fitxar el nou Dembélé, amb un potencial ofensiu espectacular. El Madrid desitja vendre Rodrygo i Vinícius Júnior en aquesta finestra de fitxatges, amb la finalitat de fitxar Rio Ngumoha, davanter anglès del Liverpool format al Chelsea

Ngumoha, de només 16 anys, recorda molt Dembélé, encara que té molta més arribada i presència ofensiva que el davanter francès del PSG. El Madrid sap que Ngumoha acabarà costant 190 milions d'euros, motiu pel qual intentarà fitxar ara l'internacional anglès. Per això, Florentino Pérez aspira a vendre per poder oferir 80 milions per un crack que, de ben segur, valdrà el doble en els pròxims anys: millor que Kylian Mbappé