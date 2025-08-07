Gran notícia! Fabrizio Romano sorprèn parlant de Rodrygo: 'Puc garantir que...'
Fabrizio Romano deixa clara la situació actual de Rodrygo: pocs esperaven el que ha dit
Rodrygo va camí de convertir-se en l'autèntic culebrot del Real Madrid durant aquest mercat estival. El '11' és considerat per molts com un dels millors extrems, però actualment travessa un moment delicat en la seva carrera futbolística. La temporada passada, tot i la fe cega d'Ancelotti en les seves possibilitats, només va anotar 6 gols en 30 partits del campionat nacional.
Més enllà dels registres anotadors, el més preocupant van ser les sensacions tan negatives que va deixar al llarg del curs. A Rodrygo li costava encarar i anar-se'n del seu parell, així que moltes vegades optava per fer la passada de seguretat, fent que la qualitat del seu joc se'n veiés afectada. Tot això, sumat a la presència de Xabi Alonso, que no sembla comptar gaire amb ell, provoca que el seu futur apunti lluny del Bernabéu.
La directiva no descarta la seva sortida i l'afició tampoc, així que Fabrizio Romano ha trencat el seu silenci per confirmar les intencions de Rodrygo i del Real Madrid. I compte, perquè el que ha dit el reputat periodista italià canvia completament el que pot passar.
Fabrizio Romano sorprèn parlant de Rodrygo
Tot i que tot apunta a una sortida, Fabrizio Romano ha deixat tothom bocabadat en les últimes hores. "A Rodrygo li costa pensar en la possibilitat de deixar el Real Madrid, està enamorat del club, de l'oportunitat de ser jugador del Madrid". De fet, Fabrizio ha reconegut que el '11' no vol marxar del Bernabéu aquest estiu.
El que sí que ha confirmat és que "si arriba un equip top en les últimes setmanes amb una oferta molt important, veurem què passa". D'aquesta manera, tot i que Rodrygo "no està desesperat per deixar el Real Madrid", s'entén que el club podria forçar la seva sortida. Tot dependrà de l'oferta que rebi Florentino per Rodrygo.
Fabrizio Romano ho confirma: "El més probable és que..."
S'ha parlat molt de l'interès de diversos clubs de la Premier League en la figura de Rodrygo. En canvi, Fabrizio Romano assenyala que, de moment, Rodrygo continuarà a les ordres de Xabi Alonso per a la campanya 25/26. El periodista indica que no hi ha cap negociació en curs amb cap equip.
La situació continua estant tranquil·la en el futur a curt termini. Ni han arribat ofertes de manera oficial ni Rodrygo està pressionant per marxar tot i tots els rumors. Caldrà estar atent a les últimes setmanes de mercat per saber si continua vinculat al Real Madrid.
