¡Notición! Fabrizio Romano sorprende hablando de Rodrygo: 'Puedo garantizar que...'

Rodrygo va camino de convertirse en el auténtico culebrón del Real Madrid durante este mercado estival. El '11' es considerado por muchos como uno de los mejores extremos, pero actualmente atraviesa un momento delicado en su carrera futbolística. La pasada temporada, pese a la fe ciega de Ancelotti en sus posibilidades, solo anotó 6 goles en 30 encuentros del campeonato nacional.

Más allá de los registros anotadores, lo más preocupante fueron las sensaciones tan negativas que dejó a lo largo del curso. A Rodrygo le costaba encarar e irse de su par, así que muchas veces optaba por dar el pase de seguridad, haciendo que la calidad de su juego se viera afectada. Todo ello, sumado a la presencia de Xabi Alonso, quien que no parece contar demasiado con él, provocan que su futuro apunte lejos del Bernabéu.

La directiva no descarta su salida y la afición tampoco, así que Fabrizio Romano ha roto su silencio para confirmar las intenciones de Rodrygo y del Real Madrid. Y cuidado, pues lo que ha dicho el reputado periodista italiano cambia por completo lo que puede pasar.

Fabrizio Romano sorprende hablando de Rodrygo

Pese a que todo apunta a una salida, Fabrizio Romano ha dejado a todos con la boca abierta en las últimas horas. "A Rodrygo le cuesta pensar en la posibilidad de dejar el Real Madrid, está enamorado del club, de la oportunidad de ser jugador del Madrid". De hecho, Fabrizio ha reconocido que el '11' no quiere salir del Bernabéu este verano.

Lo que sí ha confirmado es que "si llega un equipo top en las últimas semanas con una oferta muy importante, veremos qué pasa". De este modo, pese a que Rodrygo "no está desesperado por dejar el Real Madrid", se entiende que el club podría forzar su salida. Todo dependerá de la oferta que reciba Florentino por Rodrygo.

Fabrizio Romano lo confirma: "Lo más probable es que..."

Mucho se ha hablado del interés de varios clubes de la Premier League en la figura de Rodrygo. En cambio, Fabrizio Romano señala que, de momento, Rodrygo continuará a las órdenes de Xabi Alonso para la campaña 25/26. El periodista indica que no hay ninguna negociación en curso con ningún equipo.

La situación sigue estando tranquila en el futuro a corto plazo. Ni han llegado ofertas de forma oficial ni Rodrygo está presionando para salir a pesar de todos los rumores. Habrá que estar atento a las últimas semanas de mercado para conocer si sigue vinculado al Real Madrid.