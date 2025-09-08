Gran notícia! Ni Betis ni Madrid, a Dani Ceballos li agrada molt un altre equip: juga la Champions
L'oferta no és nova, però segur que Dani Ceballos se la planteja si no té prou minuts amb Xabi Alonso
Dani Ceballos viu un moment molt delicat al Real Madrid. Tot i ser un dels pocs migcampistes que no perd la calma amb la pilota als peus, no sembla entrar en els plans de Xabi Alonso. El nou tècnic ha arribat amb un estil molt definit en què, per ara, no hi ha massa minuts per a l'utrerà.
Precisament per això, durant tot l'estiu l'opció més repetida per al seu futur ha estat una possible sortida del Real Madrid. Dani Ceballos necessita jugar regularment si vol ser convocat per la Selecció Espanyola per al proper Mundial de 2026. I, en aquest sentit, tot feia indicar que el Betis podia ser el seu destí, encara que la veritat és que l'operació és massa complicada per a l'equip andalús.
Dani Ceballos posa una data límit
El Real Madrid no vol regalar Dani Ceballos. Florentino Pérez considera que el '19' encara té mercat i no acceptarà menys de 15 milions d'euros. Una xifra que el Betis no pot assumir en aquests moments i que va provocar l'interès de l'Olympique de Marsella.
Finalment, l'operació no es va tancar. Segons va revelar Carvajal des de la concentració de la Selecció Espanyola, una xerrada amb Xabi Alonso va canviar completament la decisió del seu company. El tècnic basc li va demanar paciència i Dani Ceballos va acceptar quedar-se, almenys fins al gener.
D'aquesta manera, l'andalús s'ha donat un marge de sis mesos. Si passat aquest temps la situació no millora, farà les maletes a la recerca de nous reptes. Sap que el Betis no pot pagar el seu traspàs i que el del Marsella ja és aigua passada, així que a Dani Ceballos només li queda una opció, una de molt temptadora.
Dani Ceballos agrada molt a Simeone
El sorprenent és el nou equip que ha aparegut en escena. Ni Betis ni Olympique de Marsella, el club que més interès mostra en Ceballos ara és l'Atlético de Madrid. I ho fa amb l'avantatge que disputa la Champions League.
El conjunt blanc-i-vermell ja va intentar fitxar-lo l'estiu passat. Simeone considera que Dani Ceballos encaixaria perfectament en el seu esquema, aportant pausa i qualitat en una medul·lar molt física. A més, el club matalasser sí que estaria disposat a pagar els 15 milions que exigeix el Real Madrid.
Per al jugador, es tracta d'una oportunitat difícil de rebutjar. L'Atlético li donaria protagonisme i la possibilitat de disputar la Champions, una cosa que no li garanteix ni el Betis ni el Real Madrid. Seria, a més, un pas valent en la seva carrera professional.
Per ara, Dani Ceballos continua sent jugador blanc. No obstant això, el mercat de gener serà clau per definir el seu futur. I tot indica que, si res no canvia, l'Atlético de Madrid serà el gran favorit per fer-se amb el seu fitxatge.
