Oficial, del Madrid al Manchester United: 'Dani Ceballos és el culpable del fitxatge'
El Madrid s'ha quedat sense fitxar una estrella que es decanta pel Manchester United després del cas de Dani Ceballos
El Madrid no donava per tancat el mercat de fitxatges d'estiu, però la veritat és que comptava amb la venda d'un Dani Ceballos que, finalment, es quedarà a Espanya. El migcampista andalús de 29 anys tenia propostes per sortir del Madrid, però només volia anar al Betis, club que ha prioritzat el retorn d'Antony, crack del Manchester United. Precisament, el Madrid s'ha quedat sense una estrella que, després de la continuïtat de Dani Ceballos, s'haurà de quedar a Anglaterra: Ceballos cancel·la l'últim fitxatge de Xabi Alonso.
A Madrid tothom donava per venut Dani Ceballos, migcampista d'Utrera que va arribar a publicar un missatge assegurant que no tornaria a jugar amb el club blanc. La setmana passada semblava que Dani Ceballos faria les maletes cap a l'Olympique de Marsella, però la veritat és que el madridista va utilitzar el club francès per pressionar el Betis. Dani Ceballos volia sortir del Madrid i l'entitat blanca comptava amb la seva sortida, sobretot perquè volia fer-se amb una estrella que seguirà jugant al Manchester United d'Amorim.
A poques hores perquè tanqui el mercat de fitxatges d'estiu, el Madrid dona per tancada la seva plantilla, i tot per culpa de Dani Ceballos, que finalment no marxarà. Així ho va confirmar Xabi Alonso, qui va assegurar que l'andalús seguiria, com a mínim, fins al pròxim mercat d'hivern que començarà al mes de gener de 2026. Dit això, el Madrid s'ha quedat sense una estrella que tenia les portes del Santiago Bernabéu obertes: fitxatge cancel·lat després de la continuïtat ja confirmada de l'espanyol Dani Ceballos.
Oficial, del Madrid al Manchester United: 'Dani Ceballos té la culpa del fitxatge'
El Madrid tenia previst executar un nou moviment en aquest mercat de fitxatges d'estiu, però necessitava vendre Dani Ceballos. Finalment Dani Ceballos seguirà al Madrid, per la qual cosa Xabi Alonso no podrà comptar amb el fitxatge d'una perla del Manchester United, que també desitjava arribar al Bernabéu.
Dani Ceballos, de 29 anys, tenia propostes per sortir del Madrid, però només li interessava jugar al Betis, club que ha optat per apostar molt fort per Antony, davanter brasiler. Després de confirmar la continuïtat de Dani Ceballos, el Madrid també fa oficial que no buscarà fitxar una estrella del Manchester United, que seguirà jugant sota les ordres de Rúben Amorim.
El Madrid buscava fitxar Kobbie Mainoo, migcampista britànic de 20 anys, però necessitava vendre abans Dani Ceballos. Kobbie Mainoo estava disposat a fitxar pel Madrid, però el United demanava molts diners i el Madrid no disposava de gaire marge per a una posició força coberta. Mainoo es queda al Manchester United per culpa d'un Ceballos que té contracte fins al 2027 i que tornarà a ser un dels noms del pròxim mercat de fitxatges.
Més notícies: