¡Bombazo! Ni Betis ni Madrid, Dani Ceballos gusta mucho a otro equipo: juega Champions

Dani Ceballos vive un momento muy delicado en el Real Madrid. Pese a ser uno de los pocos centrocampistas que no pierde la calma con el balón en los pies, no parece entrar en los planes de Xabi Alonso. El nuevo técnico ha llegado con un estilo muy definido en el que, por ahora, no hay demasiados minutos para el utrerano.

Precisamente por ello, durante todo el verano la opción más repetida para su futuro ha sido una posible salida del Real Madrid. Dani Ceballos necesita jugar regularmente si quiere ser convocado por la Selección Española para el próximo Mundial de 2026. Y, en este sentido, todo hacía indicar que el Betis podía ser su destino, aunque lo cierto es que la operación es demasiado complicada para el equipo andaluz.

Dani Ceballos pone una fecha límite

El Real Madrid no quiere regalar a Dani Ceballos. Florentino Pérez considera que el '19' todavía tiene mercado y no aceptará menos de 15 millones de euros. Una cifra que el Betis no puede asumir en estos momentos y que provocó el interés del Olympique de Marsella.

Finalmente, la operación no se cerró. Según desveló Carvajal desde la concentración de la Selección Española, una charla con Xabi Alonso cambió por completo la decisión de su compañero. El técnico vasco le pidió paciencia y Dani Ceballos aceptó quedarse, al menos hasta enero.

De este modo, el andaluz se ha dado un margen de seis meses. Si pasado ese tiempo la situación no mejora, hará las maletas en busca de nuevos retos. Sabe que el Betis no puede pagar su traspaso y que lo del Marsella ya es agua pasada, así que a Dani Ceballos solo le queda una opción, una muy tentadora.

Dani Ceballos gusta mucho a Simeone

Lo sorprendente es el nuevo equipo que ha aparecido en escena. Ni Betis ni Olympique de Marsella, el club que más interés muestra en Ceballos ahora es el Atlético de Madrid. Y lo hace con la ventaja de que disputa la Champions League.

El conjunto rojiblanco ya intentó ficharlo el verano pasado. Simeone considera que Dani Ceballos encajaría perfectamente en su esquema, aportando pausa y calidad en una medular muy física. Además, el club colchonero sí estaría dispuesto a pagar los 15 millones que exige el Real Madrid.

Para el jugador, se trata de una oportunidad difícil de rechazar. El Atlético le daría protagonismo y la posibilidad de disputar la Champions, algo que no le garantiza ni el Betis ni el Real Madrid. Sería, además, un paso valiente en su carrera profesional.

Por ahora, Dani Ceballos sigue siendo jugador blanco. No obstante, el mercado de enero será clave para definir su futuro. Y todo indica que, si nada cambia, el Atlético de Madrid será el gran favorito para hacerse con su fichaje.