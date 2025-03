Gir de 180 graus amb Eric García, tot ha canviat: Hansi Flick no té excusa

Eric García ha estat un dels suplents que més dubtes ha causat als despatxos del Barça aquest últim any. L'any passat, el català va estar cedit al Girona, on va aconseguir fer-se amb un lloc a l'onze titular. De fet, Míchel fa molt de temps que va darrere d'ell i no veu el moment en què pugui fitxar-lo definitivament.

Paral·lelament, el Barça està passant per un bon moment i aconseguir minuts és una cosa molt difícil. Hansi Flick ha conformat una plantilla molt competitiva i no vol que res ni ningú li digui el que ha de fer. Ara ha arribat el moment que fa mesos que l'afició demana i Eric García serà el protagonista.

Hansi Flick pren una decisió amb Eric García

Hansi Flick és considerat un dels millors entrenadors del món i els resultats que està obtenint ho demostren. El Barça està en el seu millor moment després de molts anys en què no ha aconseguit els objectius desitjats. A més, la situació econòmica no ha començat a millorar fins fa poc.

Laporta i la resta de la directiva estan disposats a fer esforços, però hi ha coses que no valen per a res la pena. Amb la recent lesió de Marc Casadó fins a final de temporada i amb De Jong a la corda fluixa, és el moment d'Eric García. Fitxar un altre migcampista defensiu seria una tonteria, i més tenint a Eric a la banqueta.

Hansi Flick l'ha deixat en segon pla durant gairebé tota la temporada, però ara ja no té excuses. De fet, Eric García ha aprofitat molt bé els 1155 minuts que ha pogut estar sobre la gespa. A més d'aportar molt en defensa, ha anotat 3 gols i ha donat 1 assistència, per la qual cosa és un reforç de qualitat.

Hansi Flick i Eric García

Hansi Flick no pot comptar amb Marc Casadó a causa de la seva lesió, la qual és més greu del que semblava en un principi. Alhora, Frenkie de Jong és un jugador al qual no es pot forçar, ja que hi ha risc de recaiguda. El seu turmell no aguantaria l'alt ritme de partits que requereix un titular.

Per aquesta raó, Eric García es col·loca com el candidat principal a suplir Casadó. A més de ser un gran central, Eric té les qualitats necessàries per actuar com a pivot defensiu. D'aquí a final de temporada tindrà una oportunitat d'or per assentar-se en l'esquema d'Hansi Flick i garantir el seu futur al FC Barcelona per a la pròxima temporada.