Ansu Fati i Ferran Torres s'acomiaden, última oportunitat, el seu rival núm. 1 va a l'Arsenal

La situació de Ansu Fati i Ferran Torres és d'incertesa total: encara que el seu rendiment ha estat desigual, ambdós podrien sortir del Barça aquest estiu. El '7' ha estat en el punt de mira, però mai ha abaixat els braços i ha aconseguit fer-se un lloc en la rotació culé. Les seves actuacions han estat realment bones quan Flick ha reclamat la seva presència, marcant gols i repartint assistències.

Ferran Torres ha disputat, fins a la data, 32 partits en totes les competicions, arribant a marcar 13 gols i repartir 3 assistències. En una situació de normalitat, el '7' és el quart davanter, però la seva polivalència fa que pugui seguir tenint oportunitats. No obstant això, la direcció esportiva del Barça té com a objectiu reforçar la parcel·la ofensiva aquest estiu amb un fitxatge TOP.

Això podria suposar la sortida de Ferran i també la de Ansu Fati, ja que el cert és que el canterà no compta per a Hansi Flick. A diferència de Ferran Torres, Ansu Fati ha deixat d'entrar en les convocatòries i el seu nom figura en la llista de baixes per al pròxim mercat estival. El seu futur al Barça és incert i podria estar en mans del fitxatge desitjat: Nico Williams.

L'Arsenal pressiona pel fitxatge de Nico Williams

No és cap secret que el principal objectiu del Barça per reforçar l'extrem esquerre és Nico Williams. El culebró de l'estiu passat podria repetir-se, ja que el navarrès continua interessant al Barça, però hi ha altres grans clubs que també aposten pel seu anhelat fitxatge. En concret, l'Arsenal de Mikel Arteta sembla que ha pres avantatge en les negociacions.

Malgrat que va començar la temporada regular, Nico Williams ha recuperat la seva millor versió. Torna a ser el crack diferencial que va enamorar el món amb el seu futbol a l'Eurocopa. Una situació que ha provocat el creixent interès de l'Arsenal i que l'allunya del FC Barcelona, però que permetrà a Ferran Torres i Ansu Fati comptar amb una última oportunitat.

Ferran Torres i Ansu Fati depenen de Nico Williams

El futur de Ferran Torres i Ansu Fati al FC Barcelona depèn del que passi amb Nico Williams. La possibilitat que Ferran segueixi és bastant major que ho faci Ansu, amb el qual no es compta de cara a la pròxima temporada. No obstant això, ambdós podrien sortir si l'extrem de l'Athletic decideix recalar al Camp Nou.

L'Arsenal, per la seva banda, estaria disposat a pagar la clàusula de Nico Williams i assegurar-se la qualitat del jove talent espanyol. No hi ha dubte que s'acosta un mercat d'estiu molt interessant i amb grans moviments en el mercat futbolístic.