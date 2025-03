Oficial, rebutja Pep Guardiola per fitxar ara pel Barça: 'Nou Jules Koundé'

Jules Koundé, lateral dret del Barça, és, per a molts i moltes, el millor lateral dret del món actualment. Sota la tutela de Hansi Flick, Jules Koundé no només ha millorat en defensa, sinó que també ha fet un gran salt de qualitat a l'hora d'atacar. A la banda dreta no hi ha gairebé cap jugador millor que Jules Koundé, però el Barça vol donar-li descans de qualitat i, per tant, ha fitxat per ara mateix.

Jules Koundé seguirà sent titular indiscutible al Barça, però el francès no pot jugar-ho tot i, per tant, el Barça ha hagut d'acudir al mercat de fitxatges de manera immediata. El mercat de fitxatges d'estiu està tancat, però el Barça ha aprofitat el temps lliure per fitxar el nou Jules Koundé, que ha rebutjat l'última oferta de Pep Guardiola. Guardiola està passant un molt mal moment al Manchester City i volia reforçar la seva plantilla amb el nou Jules Koundé, però aquest s'ha decantat pel Barça de Flick.

L'operació encara no està tancada, però sí que 'e-Notícies' pot confirmar que el nou Jules Koundé, que brilla a l'Eredivise neerlandesa, ha rebutjat a Pep Guardiola fa poques hores. El Barça és el motiu principal del rebuig: Hansi Flick ha donat directrius i el club culer s'ha posat en contacte amb el nou Jules Koundé, que acceptarà ser culer.

El Barça li guanya la partida a Pep Guardiola i fitxa el nou Jules Koundé: "Fitxatge bestial..."

No estava sent habitual, però tot ha canviat amb l'arribada de Hansi Flick, que ha aconseguit que el Barça torni a enamorar més fins i tot que el Manchester City de Guardiola. La prova és evident: Pep Guardiola ha estat rebutjat pel nou Jules Koundé, que prefereix esperar i fitxar, durant el pròxim mercat de fitxatges, pel Barça. Tot està a l'aire, però el Barça dona per fet que comptarà amb un nou lateral dret que permetrà que Jules Koundé, sense que sigui castigat prèviament, pugui descansar.

Ara que la plantilla està en el seu millor moment i que l'economia comença a reflotar, toca veure quins ajustos cal fer. En principi, Jules Koundé és intocable, però les informacions filtrades en aquestes últimes hores indiquen que, molt aviat, podria tenir competència. Segons el diari 'SPORT', el Barça està interessat en un lateral dret i 'e-Notícies' pot confirmar que Pep Guardiola també ho estava, encara que ja li ha perdut la pista definitivament.

Oficial, rebutja a Pep Guardiola per fitxar ara pel Barça: 'Nou Jules Koundé'

Hi ha poques coses clares al Barça, però resulta evident que l'equip de Hansi Flick necessita reforços en defensa. Els centrals estan ben coberts, però Flick considera que la debilitat de la plantilla recau en els laterals, on només es compta amb Alejandro Balde i Jules Koundé. L'entrenador alemany no confia massa en Héctor Fort, motiu pel qual el Barça ha acudit al mercat de fitxatges a la recerca del nou Jules Koundé, que està molt a prop.

El nou Jules Koundé també agradava i agrada a Pep Guardiola, però el tècnic català ja sap que el lateral en qüestió només vol fitxar pel Barça. És, per tot això, que el Barça prepara el 'rush' final per portar-se un perfil de jugador semblant a Koundé i que, llevat de sorpresa, es convertirà en fitxatge a l'estiu.

Aquest jugador recorda a Jules Koundé, encara que parlem d'un lateral que s'ha especialitzat en aquesta posició des que juga a les categories inferiors. El lateral del qual parlem és Givairo Read, lateral dret del Feyenoord i que tan sols té 18 anys. Com ha explicat el 'SPORT', Read agrada a Can Barça i Deco porta mesos seguint de prop la seva evolució.