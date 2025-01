Gir de 180º al Barça amb Pau Víctor: escapa de la graderia i el seu futur es complica

Encara que tots els titulars es van centrar en Dani Olmo, Pau Víctor també va estar implicat de ple en el drama culé d'aquest mes de gener amb les inscripcions. El jugador de Sant Cugat del Vallès no tenia garantit poder continuar pertanyent al Barça i s'ha perdut els primers partits de l'any. I, a més, la incertesa ha campat sobre ell aquest Nadal, ja que cada dia sorgia una notícia nova que proclamava totalment incert el seu futur més proper.

Afortunadament per a ell, al final tot es va poder solucionar amb la decisió del CSD i la normalitat absoluta ha tornat també per a Pau Víctor. L'ex del Girona ja no ha de presenciar els partits des de la graderia i pot tornar a integrar les alineacions de Hansi Flick. Per això mateix, va entrar en la convocatòria del duel que va disputar el Barça el dimecres davant el Real Betis, corresponent als vuitens de final de la Copa del Rei.

De fet, aprofitant l'habitual excusa del cúmul de partits, es podia presagiar que Pau Víctor seria un dels onze titulars. Però res més lluny de la realitat. Tot i que Flick va decidir donar descans a Lewandowski, l'ex del Girona no va ser escollit i, per a més inri, el seu lloc el va ocupar Dani Olmo.

La por de Pau Víctor

Davant el Betis, Pau Víctor va entrar més tard, al minut 77, en el lloc de Lamine Yamal i va jugar els últims 13 minuts de l'eliminatòria tirat al costat dret. No va tenir molta incidència en les ofensives del Barça, ja que el cert és que el duel ja s'havia calmat després que Lamine Yamal el sentenciés amb el 5-0. Després, Vitor Roque va poder retallar distàncies, però de res va servir el seu gol al 84 des del punt fatídic.

Amb tot, s'ha evidenciat que Pau Víctor és una de les opcions en les quals menys confia Hansi Flick per a la seva línia ofensiva. Només Ansu Fati juga menys que ell en aquesta parcel·la. Per això, en el jugador català s'ha instaurat la gran por que, ara que ha pogut abandonar definitivament la graderia, passi a una mena d'ostracisme.

Superat ja l'equador de la temporada, doncs, Pau Víctor encara no ha pogut ni tan sols acumular més minuts dels que va disputar Marc Bernal en les tres primeres jornades. Només Ansu Fati, els porters suplents i els lesionats de gravetat Ronald Araújo i Andreas Christensen han jugat menys que ell.