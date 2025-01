Giro de 180º en el Barça con Pau Víctor: escapa de la grada y su futuro se complica

Aunque todos los titulares se centraron en Dani Olmo, Pau Víctor también estuvo implicado de lleno en el drama culé de este mes de enero con las inscripciones. El jugador de Sant Cugat del Vallés no tenía garantizado poder continuar perteneciendo al Barça y se ha perdido los primeros partidos del año. Y, además, la incertidumbre ha campado sobre él estas navidades, pues cada día surgía una noticia nueva que proclamaba totalmente incierto su futuro más cercano.

Afortunadamente para él, al final todo pudo solucionarse con la decisión del CSD y la normalidad absoluta ha vuelto también para Pau Víctor. El ex del Girona ya no debe presenciar los partidos desde la grada y puede volver a integrar las alineaciones de Hansi Flick. Por eso mismo, entró en la convocatoria del duelo que disputó el Barça el miércoles frente al Real Betis, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey.

De hecho, aprovechando la habitual excusa del cúmulo de partidos, podía presagiarse que Pau Víctor iba a ser uno de los once titulares. Pero nada más lejos de la realidad. Pese a que Flick decidió dar descanso a Robert Lewandowski, el ex del Girona no fue escogido y, para más inri, su lugar lo ocupó Dani Olmo como falso nueve.

El miedo de Pau Víctor

Ante el Betis, Pau Víctor entró más tarde, en el minuto 77, en el lugar de Lamine Yamal y jugó los últimos 13 minutos de la eliminatoria tirado al costado diestro. No tuvo mucha incidencia en las ofensivas del Barça, pues lo cierto es que el duelo ya se había calmado después de que Lamine Yamal lo sentenciara con el 5-0. Luego, Vitor Roque pudo recortar distancias, pero de nada sirvió su tanto en el 84 desde el punto fatídico.

Con todo, se ha evidenciado que Pau Víctor es una de las opciones en las que menos confía Hansi Flick para su línea ofensiva. Solo Ansu Fati juega menos que él en esa parcela. Por ello, en el jugador catalán se ha instaurado el gran temor de que, ahora que ha podido abandonar definitivamente la grada, vaya a pasar a una especie de ostracismo.

Superado ya el ecuador de la temporada, pues, Pau Víctor todavía no ha podido ni siquiera acumular más minutos de los que disputó Marc Bernal en las tres primeras jornadas. Solo Ansu Fati, los porteros suplentes y los lesionados de gravedad Ronald Araújo y Andreas Christensen han jugado menos que él.