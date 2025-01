Marcus Rashford, penedit, pren una decisió que el Barça celebra: 'Ara...'

El present ha estat, sens dubte, un dels mercats de gener més atrafegats en tota la història del Barça. I això que, fins al moment, no s'ha produït cap transacció, ni en forma d'entrada ni tampoc de sortida. No obstant això, el 'cas Dani Olmo' ha acaparat tots els esforços dels directius en les primeres setmanes d'aquesta curta finestra de reforços.

Ningú al Barça contemplava haver d'afrontar una situació com la que ha esdevingut i, per això, fins i tot es van atrevir a sospesar algun moviment. Una de les prioritats ja sabem que és reforçar la línia ofensiva, on es tractava de trobar una competència real per a Raphinha i Lamine Yamal a l'extrem. I el complex escenari que està vivint Marcus Rashford al Manchester United podia fer sospitar que la seva arribada a la Ciutat Comtal podria produir-se.

Aquest rumor va anar perdent força a mesura que escalava la tensió per les inscripcions de Dani Olmo i de Pau Víctor. I, de fet, els mitjans italians el posicionaven cada cop més a prop de l'AC Milan, qui també s'havia interessat per l'atacant. No obstant això, un cop superat el drama, el Barça ha tornat a l'arena i, amb això, Marcus Rashford ha reculat en les seves intencions.

Marcus Rashford, ara sí

Segons han informat des dels rotatius propers a l'actualitat del Barça, el club culé podria haver-se llançat de nou a per Marcus Rashford. I, com ja es va dir fa unes setmanes, la preferència del jugador nascut a Wythenshawe sempre va ser la de vestir la samarreta culé. Ara, sabent que Deco ha tornat a interessar-se pels seus serveis, Rashford ha posat en stand by l'AC Milan per donar marge al FC Barcelona.

Això sí, malgrat l'interès, no serà tasca gens senzilla per als catalans dur a terme aquesta operació. Cal tenir en compte que, encara que hagin pogut acollir-se al 1:1, validat per LaLiga, el FPF continua sent limitat. Amb tot, en resumides comptes, i tal com assegura MARCA, per poder fitxar, el Barça abans ha de donar sortida a algun jugador.

Aquest diari, en aquest context, assegurava que, tot i així, es continuava veient possible en la cúpula directiva dels blaugranes. Hi ha, en aquests instants, tres jugadors que podrien abandonar el vestidor del Barça en els pròxims dies i qualsevol d'aquestes marxes permetria la inscripció de Marcus Rashford. La menys probable és la de Ronald Araujo, qui hauria decidit finalment quedar-se, però Ansu Fati i Eric García tindrien els dies comptats.

Per descomptat, al Barça no volen tornar a reobrir la ferida recentment tancada i volen prendre's tot això amb la major de les cauteles. Mentrestant, Rashford està disposat a esperar uns dies a veure com avancen els esdeveniments, ja que el major dels seus desitjos en aquests instants és jugar al Barça.