Ni Betis ni Sevilla, doble oferta per Ansu Fati a la Premier League: la seva última bala

Després d'una lesió que el va mantenir allunyat dels terrenys de joc durant diversos mesos, Ansu Fati va tornar aquesta temporada amb la gran esperança de recuperar el seu protagonisme. No obstant això, fins al moment, el de La Masia ha tingut un rendiment molt per sota de les expectatives, acumulant només 186 minuts repartits en 8 partits. Aquest fet evidencia una falta de confiança total per part de Hansi Flick.

Flick l'ha exclòs de les convocatòries de la Supercopa i del partit de Copa del Rei contra el Betis, incrementant d'aquesta manera la pressió sobre la seva continuïtat. El Barça, enfrontant-se a problemes econòmics i amb la necessitat de reduir la massa salarial, entén que l'elevada fitxa d'Ansu és desproporcionada. Ansu Fati percep al voltant de 13,9 milions bruts anuals, sent un dels futbolistes millor pagats de la plantilla.

Aquesta situació ha portat la directiva de Joan Laporta a avaluar alternatives per a la seva sortida, ja sigui mitjançant un traspàs o una cessió. Un préstec fins a final de temporada, tampoc seria mal vist, amb l'objectiu que es revaloritzi i pugui ser traspassat a l'estiu tenint en compte que finalitza contracte el 2027.

Ni Betis ni Sevilla, 2 ofertes de la Premier League per Ansu Fati

Molt s'havia parlat que Ansu Fati podia recalar al Sevilla de García Pimienta. No obstant això, el cas Dani Olmo i la posició del club hispalenc en contra de la inscripció del jugador de Terrassa va provocar un enfrontament institucional entre ambdues entitats. Joan Laporta va vetar la seva cessió al Sevilla i posteriorment es va rumorejar que l'havien ofert al Real Betis.

Però les últimes ofertes en arribar no han estat de LaLiga, sinó de la Premier League: West Ham i Tottenham estarien interessats en Ansu Fati.

El West Ham, dirigit per Graham Potter, després de l'acomiadament de Lopetegui, desitja reforçar-se per no passar penúries a final de temporada. El conjunt anglès, amb diversos lesionats importants, necessita urgentment reforços per poder encarar el que queda d'exercici amb certes garanties.

Ansu Fati podria acabar de nou a la Premier League

El West Ham ja ha incorporat Carlos Soler del PSG via cessió i el següent pas seria incorporar un davanter de nivell com Ansu Fati. Per la seva banda, el Tottenham, en situació menys desesperada que el West Ham, però també curt d'efectius ofensius, estaria encantat d'incorporar l'atacant culer. El Barça ho té clar, el davanter se n'anirà si el club de destinació acaba assumint la totalitat de la fitxa d'Ansu.

Hansi Flick ja l'hauria sentenciat i espera que el jugador acabi acceptant alguna de les ofertes que se li han presentat últimament. Ansu Fati té clar que Hansi Flick no compta amb ell i si vol rellançar la seva carrera ha de buscar una alternativa fora del club. Ambdues parts estan condemnades a entendre's i a buscar la millor solució per al futur del jugador i del Barça.