Sorpresa al Barça! Robert Lewandowski confirma on jugarà l'any que ve

Un cop superat -almenys, momentàniament- el gran drama que ha generat el 'cas Dani Olmo', el Barça ja pot pensar en altres coses. El rendiment aquesta temporada està sent a estones excel·lent i els culers es mantenen vius en la batalla per la conquesta de totes les competicions que estan disputant. De fet, recentment han aixecat el primer títol de la campanya, la Supercopa d'Espanya, després d'arrossegar el Real Madrid (2-5) en la gran final.

Tot i així, des de la direcció esportiva són conscients que, malgrat el bon fer general del planter, hi ha alguna que altra tasca pendent pel que fa a la confecció. I és que hi ha demarcacions que demanen a crits reforços. En aquest sentit, la directiva ha estat valorant opcions per substituir Robert Lewandowski després del petit baixó que va patir fa algunes jornades, però res més lluny de la realitat.

El polonès ha recuperat la seva versió més aniquiladora: la que va mostrar el seu primer any al Camp Nou. Si bé és cert que la passada campanya no va estar tan bé, poc hi ha que retreure-li en el present. De fet, amb el seu gol a l'Aràbia Saudita, Robert Lewandowski ha igualat els seus registres golejadors de la 2023/24 en només mitja temporada amb 26 gols.

En aquest ordre d'idees, és evident que al Barça segueixen comptant amb ell per al futur a curt termini; com no fer-ho. I ell, per descomptat, encantat de seguir competint al màxim nivell mentre el seu físic li ho permeti. I de moment, li ho permet; a la vista està.

Robert Lewandowski pren una decisió sobre el seu futur

Ja sabem que, encara que el seu contracte venci el pròxim mes de juny, Robert Lewandowski renovarà una campanya més automàticament si juga cert nombre de partits. No obstant això, Deco i Laporta segueixen buscant un '9'. Una situació a la qual l'ariet polonès ha respost de manera contundent.

I és que, segons informava El Nacional, el '9' culer ha rebutjat dues ofertes procedents d'Aràbia Saudita que l'haurien fet d'or. Els petrodòlars d'Al-Hilal i Al-Ahly no han persuadit Robert Lewandowski, que segueix prioritzant les ambicions esportives per sobre de les econòmiques. Continua considerant el Barça capaç de lluitar per tot i vol aixecar quants més títols millor amb la blaugrana.

Per tant: blanc i en ampolla. No ha d'haver-hi cap dubte que Robert Lewandowski seguirà sent jugador del Barça, mínim, una temporada més. De fet, la font anteriorment esmentada sospesa que al polonès fins i tot li agradaria, sempre que el cos i el club li ho permetin, retirar-se a la Ciutat Comtal.