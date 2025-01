Gir de 180 graus amb Ansu Fati després de l'última reunió del Barça: 'Es complica el...'

3 de febrer: aquest és el dia en què Joan Laporta, Deco i tots els directius culers podran descansar d'una vegada per totes. La clausura del 'cas Olmo' no ha estat, ni de lluny, el final d'un hivern molt intens a les oficines de l'entitat catalana. Encara queda un llarg recorregut fins que el mercat es tanqui de manera definitiva.

I és que, com ja s'ha vingut parlant en les últimes setmanes, al Barça no descarten moure's en aquesta finestra transaccional hivernal. Tot i que la situació esportiva és positiva, podria ser encara millor si es reforcessin algunes demarcacions. I això ho saben al Camp Nou.

Encara que, evidentment, la situació econòmica continua sent delicada, al Barça insisteixen a veure's capaços d'acomplir alguna operació en forma d'arribada. Això sí, per a això abans hauria de marxar algú, ja que així ho demana el Fair Play Financer. I totes les paperetes les té Ansu Fati, l'home menys utilitzat per Hansi Flick.

La seva candidatura per abandonar el Barça va adquirir més protagonisme quan va aparèixer l'oportunitat d'anar a per Marcus Rashford. L'arribada de l'atacant anglès es va tornar en una opció que en el si culer consideraven com a excel·lent. Cobria exactament una de les grans necessitats de l'equip; més fons d'armari per a la línia d'atac.

Marcus Rashford, opció frustrada per Ansu Fati

En aquest context, el Barça havia decidit precisament acomplir aquest pla: buscar-li una sortida a Ansu Fati per poder fitxar Marcus Rashford. El jove atacant hispano-guineà no entra per a res en els plans de Hansi Flick. Així ho demostra, per exemple, que en els cinc duels que han disputat els culers el 2025, només hagi entrat en una única convocatòria. I ho va fer en l'últim duel, el de Champions a Lisboa, perquè Dani Olmo va haver d'absentar-se per lesió.

Precisament aquest duel va ser clau per determinar el futur d'aquesta història. Segons ha informat el Mundo Deportivo, directius del Barça van aprofitar el viatge a la capital lusitana per reunir-se amb Jorge Mendes, agent d'Ansu Fati, entre molts altres. En aquesta cita van poder tractar precisament aquest dilema, però el 'superagent' els va transmetre el que ja sabien: el '10' vol quedar-se.

El Barça no està en condicions de tornar a jugar amb el Fair Play, per la qual cosa, si Ansu Fati no surt, Marcus Rashford no podrà vestir la samarreta culer. És a dir que, a falta de poc menys de dues setmanes per al terme del mercat, el fitxatge de l'anglès es preveu complicat.

Per la seva banda, encara que Marcus Rashford estava disposat a esperar al Barça, tampoc ho farà de manera ingènua. Si la situació no millora en els pròxims dies, al encara jugador del Manchester United no li quedarà altra que acceptar alguna de les altres propostes de les quals disposa. Com la del Milan, per exemple.