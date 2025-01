Raphinha explica què va passar al túnel de vestidors del Benfica-Barça: 'Ens vam...'

El Benfica-Barça d'ahir a la nit serà recordat durant molt de temps. El partit, que va començar de la pitjor manera per als catalans amb un gol matiner als 5 minuts, va acabar en èxtasi amb el gol de Raphinha en el descompte. Una remuntada que alça la moral de l'equip i que permet encarar els pròxims compromisos amb molta més seguretat.

El resultat final va ser de 4 a 5 a favor del Barça, però la veritat és que es podria haver decantat cap a qualsevol dels dos costats. Dos penals dubtosos, un per a cada costat, i un altre possible no assenyalat en la jugada prèvia al gol de Raphinha podrien haver convertit la victòria culé en derrota.

I és que la polèmica va ser la gran protagonista del Benfica-Barça d'ahir a la nit a la Champions League; tensió que, posteriorment, es va traslladar al túnel de vestidors.

Raphinha, protagonista dins i fora

El nom propi del partit i MVP va ser Raphinha. Una nit més, i ja no és sorpresa per a ningú, Raphinha va tornar a ser decisiu amb el seu gol i amb la seva enorme capacitat de treball i sacrifici. Es va moure per tot arreu en una nit de gossos, amb molta pluja, i finalment va poder sentenciar el xoc després d'un brillant contraatac.

Ara bé, tanta tensió acumulada i tants alts i baixos van passar factura a ambdós equips, que van protagonitzar una tangana d'època camí dels vestidors. Segons sembla, membres d'ambdós conjunts van intercanviar insults i improperis diversos que gairebé acaben en quelcom més greu. De fet, Raphinha ha volgut trencar el seu silenci per parlar del que realment va succeir a l'interior de l'Estádio da Luz.

Raphinha explica la veritat: "Al final ens vam escalfar tots"

Tal com informaven des de Movistar després del final del Benfica-Barça, la policia va haver de fer acte de presència per evitar que el conflicte anés a més. I és que, segons sembla, el penal no assenyalat previ al gol de Raphinha va crispar els ànims i gairebé es va arribar a les mans. Així ho ha explicat l'MVP.

"Jo respecto a tothom i quan sortia del camp hi ha gent que m'ha insultat i jo vaig tornar els insults, jo sé que no ho he de fer, però he tornat els insults. Al final ens vam escalfar tots. Podrien haver intentat entendre la situació, però van insultar també", reconeixia l'‘11’ del Barça.

Finalment tot va quedar en anècdota i no cal lamentar res més. El Barça es va endur els tres punts malgrat el gran rendiment del Benfica i Raphinha, una nit més, es va vestir d'heroi. Ja suma 8 gols en aquesta edició de la Champions League i en vol més.