Giro de 180 grados con Ansu Fati tras la última reunión del Barça: 'Se complica lo...'

3 de febrero: ese es el día en el que Joan Laporta, Deco y todos los directivos culés podrán descansar de una vez por todas. La clausura del 'caso Olmo' no ha sido, ni de lejos, el final de un invierno muy intenso en las oficinas de la entidad catalana. Todavía queda un largo recorrido hasta que el mercado se termine de forma definitiva.

Y es que, como ya se ha venido hablando en las últimas semanas, en el Barça no descartan moverse en esta ventana transaccional invernal. Pese a que la situación deportiva es positiva, podría ser todavía mejor si se reforzaran algunas demarcaciones. Y eso lo saben en el Camp Nou.

Aunque, evidentemente, la situación económica sigue siendo delicada, en el Barça insisten en verse capaces de acometer alguna operación en forma de llegada. Eso sí, para ello antes debería marcharse alguien, pues así lo demanda el Fair Play Financiero. Y todas las papeletas las tiene Ansu Fati, el hombre menos utilizado por Hansi Flick.

Su candidatura a abandonar el Barça adquirió más protagonismo cuando apareció la oportunidad de ir a por Marcus Rashford. La llegada del atacante inglés se tornó en una opción que en el seno culé consideraban como excelente. Cubría exactamente una de las grandes necesidades del equipo; más fondo de armario para la línea de ataque.

Marcus Rashford, opción frustrada por Ansu Fati

En este contexto, el Barça había decidido precisamente acometer este plan: buscarle una salida a Ansu Fati para poder fichar a Marcus Rashford. El joven atacante hispano-guineano no entra para nada en los planes de Hansi Flick. Así lo demuestra, por ejemplo, que en los cinco duelos que han disputado los culés en 2025, sólo haya entrado en una única convocatoria. Y lo hizo en el último duelo, el de Champions en Lisboa, porque Dani Olmo debió ausentarse por lesión.

Precisamente este duelo fue clave para determinar el devenir de este pequeño culebrón. Según ha informado el Mundo Deportivo, directivos del Barça aprovecharon el viaje a la capital lusa para reunirse con Jorge Mendes, agente de Ansu Fati, entre muchos otros. En esa cita pudieron tratar precisamente esta encrucijada, pero el 'superagente' les transmitió lo que ya sabían: el '10' quiere quedarse.

Sabiendo esto, pues, el misterio queda totalmente resuelto. El Barça no está en condiciones de volver a jugar al límite del Fair Play, por lo que, si Ansu Fati no sale, Marcus Rashford no podrá vestir la camiseta culé. Es decir que, a falta de algo menos de dos semanas para el término del mercado, el fichaje del inglés se augura complicado.

Por su parte, aunque Marcus Rashford estaba dispuesto a esperar al Barça, tampoco lo hará de forma ingenua. Si la situación no mejora en los próximos días, al todavía jugador del Manchester United no le quedará otra que aceptar alguna de las otras propuestas de las que dispone. Como la del Milan, por ejemplo.