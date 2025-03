Gir de 180 graus amb Ferran Torres: l'última hora del Barça ho canvia tot

Ferran Torres va aterrar al Camp Nou al gener de 2022 procedent del Manchester City. El Barça va pagar 55 milions i el davanter valencià va signar per cinc temporades, fins al juny de 2027, passant a tenir una clàusula de mil milions. Xavi Hernández, veient que tenia molt de gol i que podia jugar en diverses posicions, va ser qui va apostar pel seu fitxatge.

Ferran Torres considerava que podia ser titular indiscutible al Barça i no va dubtar a acceptar la proposta del club català. El seu rendiment, durant aquest temps, ha estat objecte de crítiques, encara que ell sempre ha respost a base de gols. Com a mostra, en els seus primers mesos com a culé, Ferran va ser capaç d'anotar 7 gols i repartir 6 assistències.

Números que va millorar notablement en la seva primera temporada completa a les ordres de Xavi: va marcar 11 gols i es va convertir en el segon màxim golejador de l'equip català. I ara, en la campanya actual, el rendiment de Ferran Torres segueix creixent: encara estem al març i ja suma 13 gols.

Ferran Torres, important per a Hansi Flick

Sense la necessitat de ser titular, Ferran Torres està evidenciant que el seu paper en l'equip és molt important per a Hansi Flick. L'alemany l'utilitza quan ho creu necessari i el '7' no li ha fallat quan ho ha requerit la situació. El davanter s'ha guanyat la confiança de tot el barcelonisme a base de grans actuacions i de gols importants.

És per això que, encara que el nom de Ferran ha estat associat a una possible sortida, ara tot ha canviat. El Barça valora la seva bona campanya i ha pres una decisió sobre el seu futur. En concret, la directiva prepara una oferta de renovació per a Ferran Torres, que té contracte en vigor fins al juny de 2027.

Les condicions de la renovació

Joan Laporta ha pres una decisió inesperada per a molts, però tremendament coherent amb el que s'ha vist sobre el verd: vol oferir a Ferran Torres una ampliació del seu contracte fins al 2029. Ferran sempre ha manifestat la seva intenció de triomfar en el conjunt català i no ha decaigut en el seu intent davant les crítiques rebudes. Per això el Barça vol mantenir el seu sou fix i augmentar el variable en funció d'objectius complerts.

Hansi Flick, per la seva banda, està encantat amb el rendiment de Ferran Torres, que s'ha convertit en el millor suplent de LaLiga. La seva actitud és molt valorada, ni una sola mala cara quan no juga i el seu compromís amb l'equip és absolut. Des de la seva arribada, Ferran ha jugat 145 partits en totes les competicions, marcant 38 gols i ha repartit un total de 16 assistències.