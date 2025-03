El PSG no s'amaga: oferta milionària per Gavi, que posa una condició per quedar-se

Gavi viu l'etapa més complicada de la seva curta i exitosa carrera esportiva. Encara que ja s'ha recuperat per complet de la ruptura del creuat que va patir l'any passat, els seus minuts de joc han estat molt més limitats del que s'esperava. Flick no acaba de donar-li les oportunitats que un jugador de la seva enorme categoria mereix i el PSG està molt atent a tot el que pugui succeir al seu voltant.

L'any passat, Gavi era una peça clau en l'equip, però aquesta temporada només ha jugat 917 minuts. Una xifra que és notablement baixa en comparació amb la d'altres jugadors com Koundé, el més utilitzat per Flick, qui ja ha disputat 3.541 minuts aquest curs. L'única nota positiva dels últims mesos ha estat la seva renovació, que 'assegura' el seu futur al Barça fins al 2030.

Gavi crida l'atenció del PSG

La falta de protagonisme de Gavi ha cridat l'atenció de diversos grans clubs europeus. Equips com el Chelsea han mostrat interès en la situació del migcampista espanyol, preguntant al Barça per la seva disponibilitat. No obstant això, el que més ganes ha mostrat de fitxar Gavi és el PSG.

Luis Enrique, tècnic del PSG, està enamorat de Gavi des de fa temps: el considera un talent TOP, dels millors del món. No en va, va ser ell qui li va donar l'oportunitat de debutar a la Selecció Espanyola sent només un adolescent. I ara està decidit a pressionar Nasser Al-Khelaifi perquè enviï una oferta irrebutjable al Barça que obligui a sortir a Gavi.

Gavi respon de la millor manera possible al PSG: la seva condició

Malgrat l'interès del PSG, Gavi ha mostrat en repetides ocasions el seu amor pel Barça. El migcampista sevillà ha expressat que està tranquil malgrat la falta de minuts de joc i les poques oportunitats que està rebent de Flick. En una recent entrevista, va assegurar que està relaxat i que té corda per estona, ja que recentment ha renovat fins al 2030.

No obstant això, també va deixar clar que el seu futur dependrà de la confiança que Hansi Flick continuï dipositant en ell. "Rotem molt, estic tranquil, el míster confia en mi i sento que participo", va comentar Gavi, indicant que, si bé les oportunitats han estat limitades, se sent part del projecte de Flick.

No obstant això, Gavi ha deixat entreveure que la seva continuïtat dependrà de si continua tenint minuts importants. Si percep que Hansi Flick deixa de confiar en ell, Gavi podria veure's obligat a considerar altres opcions.

Un futur incert per a Gavi al Barça

La situació de Gavi al FC Barcelona està lluny de ser senzilla. Malgrat el seu talent, la falta de minuts aquesta temporada ha generat incertesa sobre el seu futur.

A més, l'interès de clubs com el PSG afegeix pressió al FC Barcelona, que haurà de decidir si continua apostant pel seu jove migcampista o si estaria disposat a deixar-lo anar.

El pròxim mercat d'estiu podria ser crucial per determinar el destí de Gavi, qui, malgrat les ofertes, continua tenint un fort vincle amb el Barça.