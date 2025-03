El Liverpool encén les alarmes al Barça: Hansi Flick s'acomiada del seu protegit

No hi ha cap dubte que el gran fitxatge del Barça aquesta temporada ha estat Hansi Flick, qui ha rentat completament la cara a l'equip. La seva arribada i les seves decisions, a tots els nivells, han fructificat portant el Barça de nou a un camí victoriós. Fa uns mesos el club era un vaixell a la deriva que feia aigües i el nou "capità" ha redreçat el rumb dels catalans.

Flick ha apostat pel talent de La Masia i els joves han respost a la perfecció ensamblant un grup ple de promeses que combina perfectament la presència de diversos veterans. Cada jugador té un rol determinat i l'equip sap a la perfecció a què juga. A més, Hansi Flick ha realitzat una sèrie de canvis molt encertats, però el que més destaca ha estat la seva aposta per Szczesny: el polonès va sortir de la retirada i encara segueix invicte.

D'altra banda, la parella de centrals Cubarsí-Martínez també ha funcionat a les mil meravelles, donant la raó al tècnic alemany. Tot això sense oblidar que, a la medul·lar, Hansi Flick ha revifat un Frenkie de Jong que al mercat d'hivern estava més fora que dins. Frenkie es torna a sentir protagonista al costat de Pedri, mentre que Dani Olmo és el mitjapunta titular acompanyant el trident a la parcel·la ofensiva.

Sens dubte, Hansi Flick ha de ser escoltat, ja que les seves decisions demostren un ampli coneixement futbolístic. Sap que té un equipàs, però ha demanat un fitxatge concret que creu que podria potenciar encara més el vestidor. Deco i Laporta porten mesos treballant en el seu traspàs, encara que a última hora ha aparegut el Liverpool, que podria complicar l'operació.

Hansi Flick i el Liverpool, a pel mateix fitxatge

Fa mesos que la direcció esportiva del Barça està treballant per reforçar la plantilla de cara a la pròxima temporada. Deco, de la mà de Hansi Flick, han apostat pel fitxatge d'un central que el tècnic alemany coneix a la perfecció. Parlem de Jonathan Tah, que finalitza contracte aquesta temporada amb el Bayer Leverkusen i ha estat peça clau per al conjunt de Xabi Alonso.

El Barça va entrar en converses amb l'internacional alemany el passat mes de gener i semblava que ho tenia tot fet per al seu fitxatge. Jonathan Tah ha rebutjat renovar amb els alemanys i té clar la seva sortida del Leverkusen el pròxim estiu. Però en les últimes hores, equips potents de la Premier s'haurien entromès en el fitxatge de l'alemany i la seva arribada al Camp Nou podria estar en perill.

Liverpool i Tottenham s'interessen per Jonathan Tah

Encara que al Barça el fitxatge de Jonathan Tah es dona per tancat, la realitat és que només hi ha un acord verbal i un compromís del futbolista. El central alemany hauria rebut l'interès del Tottenham i Liverpool coneixedors que l'internacional acaba contracte a l'estiu. El Liverpool, que segurament es quedarà sense Van Dijk a l'estiu, està empenyent molt fort per Tah.

El Liverpool veuria en la figura de Jonathan Tah el central amb experiència que necessiten a la defensa per tornar a l'equip la solidesa perduda. Al Barça, el fitxatge de Tah podria frustrar-se si Deco no és capaç de donar sortida a algun dels 5 centrals existents actualment. És evident que s'acosten mesos moguts i el mercat d'estiu donarà molt a parlar.