Simeone demana dos fitxatges més del Barça: el primer ja ha arribat al Metropolità

Simeone segueix atent al mercat de fitxatges a la recerca de reforços que permetin millorar el rendiment de l'Atlètic de Madrid. El tècnic argentí ja ha aconseguit incorporar Retegui, procedent de l'Atalanta, però en vol més. En concret, el seu desig passa per aprofitar la situació que viu el FC Barcelona.

Simeone és conscient que el conjunt català és el millor equip del moment, i no descarta intentar diversos fitxatges. El primer ja ha arribat: Clément Lenglet. El defensa francès ha abandonat definitivament el Camp Nou per seguir al Metropolitano després de la bona campanya realitzada el curs passat; però n'hi ha més.

Fermín López, objectiu prioritari per a Simeone

El segon gran desig de Simeone és Fermín López, migcampista del Barça. En els darrers dies ha sonat amb força la possibilitat que Deco i Laporta escoltin ofertes pel jugador andalús. La competència al mig del camp culer fa que no tots puguin tenir els minuts desitjats, així que si arriba una oferta superior als 60 milions, Fermín haurà de marxar.

Simeone aposta per un centre del camp físic i amb arribada, en què Fermín López encaixaria molt bé. Ara bé, de moment, Fermín no té intenció d'abandonar el Barça, ja que el seu somni és triomfar com a culer. Vol lluitar per la titularitat i guanyar-se la plena confiança de Flick, però l'interès de l'Atlètic és real.

Marc Casadó, la cirera per a Simeone

L'últim objectiu de Simeone és Marc Casadó, un altre jove talent del Barça. El seu preu ronda els 50 milions. La presència de Frenkie de Jong i la recuperació de Bernal el deixen sense lloc.

La pressió unida a la necessitat econòmica del Barça pot provocar la venda. Simeone considera que afegir Marc Casadó enfortiria el seu projecte. Marc manté contracte fins al 2028 i busca minuts; l'Atlètic li oferiria protagonisme immediat.

Això sí, com en el cas de Fermín López, Marc Casadó no té la més mínima intenció d'abandonar el FC Barcelona. S'ha format a La Masia i li ha costat molt arribar a l'elit, així que intentarà quedar-s'hi per tots els mitjans. Flick segurament li farà saber que no serà titular, i és aquí quan Simeone pot treure profit.

Simeone pressiona el Barça i Deco decidirà

La decisió final depèn de Deco, director esportiu del Barça. El club català necessita reforçar els seus comptes i un ingrés per ambdós jugadors seria una bombolla d'oxigen financer.

Simeone, per la seva banda, envia missatges clars: vol Marc Casadó i Fermín López. L'entorn matalasser ja treballa per tancar vendes i alliberar massa salarial. Recordem que el Barça demana 50 milions per Casadó i 60 per Fermín.