Andreas Christensen diu a Deco on vol jugar l'any que ve: hi ha sorpresa

El futur de Andreas Christensen al Barça és un dels temes més candents que envolten el club català en aquest mercat de fitxatges. El central danès ha estat una peça valuosa des de la seva arribada al Barça, però el seu futur continua sent força incert a causa de diversos factors que poden influir en la seva continuïtat.

Andreas Christensen, conegut per la seva polivalència, no ha pogut demostrar el seu talent ni com a central ni com a pivot. Durant la temporada, el defensor va patir problemes físics a l'aquil·les que li van impedir estar disponible de manera constant. Tot i això, malgrat aquestes dificultats, quan ha jugat ha demostrat un gran nivell, fet que ha provocat que Hansi Flick en demani la permanència.

Deco i Laporta tenen altres plans per a Andreas Christensen

Tot i això, la direcció esportiva del Barça té una visió diferent. Deco, el director esportiu, i Joan Laporta, president del club, tenen en ment altres objectius per reforçar la plantilla. Segons informacions, per poder fer front al fitxatge de Nico Williams, el Barça haurà d'alleugerir la seva plantilla, i sembla que Andreas Christensen podria ser un dels sacrificats.

En els darrers dies, s'ha parlat de diversos clubs interessats en els serveis de Christensen. Entre ells destaca el Newcastle, que ha mostrat el seu interès a fitxar-lo, i l'Al-Nassr, que ha presentat una oferta de 18 milions. Tot i això, el mateix jugador ha reconegut al seu entorn que no vol anar a jugar a l'Aràbia; i l'opció del Newcastle tampoc l'acaba de convèncer.

Per aquest motiu, el seu destí sembla clar. Andreas Christensen té una altra oferta damunt la taula molt més seductora. A més, el Barça rebria 8 milions pel seu traspàs: parlem de l'AC Milan.

Andreas Christensen apunta a l'AC Milan.

Malgrat les ofertes que ha rebut, Andreas Christensen prioritza l'opció de l'AC Milan com el seu possible pròxim destí. El club italià ha mostrat un gran interès a comptar amb el central danès, i Christensen no veuria amb mals ulls aquest traspàs.

Tot i això, el defensor ha deixat clar que la seva prioritat és quedar-se al Barça, sempre que se li garanteixi un rol important a l'equip culer. Una cosa que, de moment, sembla complicada. Deco va confirmar que el Barça compta amb cinc centrals i que n'ha de sortir un: tot apunta a Christensen.

El seu futur dependrà de les decisions que prengui el Barça els pròxims dies. Tot i que el seu desig és continuar al club, la pressió econòmica i la necessitat de reforçar altres posicions a la plantilla podrien portar que el jugador s'acomiadi del Barça. Andreas Christensen apunta a l'AC Milan