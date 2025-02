Íñigo Martínez, defensa central basc del Barça, tenia previst signar la seva renovació amb el club culer fins al juny de 2026 aquesta mateixa setmana, però Javier Tebas ho ha canviat tot. El que semblava ser qüestió d'hores, sembla que finalment ja no serà així: Javier Tebas ha bloquejat la renovació d'Íñigo Martínez, qui ja coneix la situació. El Barça treballa a contrarellotge per resoldre el problema: Javier Tebas avisa a Joan Laporta, Íñigo Martínez podria acabar a la graderia.

Íñigo Martínez tenia una clàusula que li permetria renovar automàticament fins al 2026: ja ha jugat el 60% dels partits de la temporada, per la qual cosa ja queda renovat. El problema és que, a l'hora de presentar aquesta nova renovació, Javier Tebas l'ha frenat amb uns motius que criden molt l'atenció: el basc no renovarà aquest curs. El Barça confessa que Íñigo Martínez havia de signar el seu nou contracte i fer-se la tradicional foto oficial aquesta mateixa setmana, però que no serà possible per culpa de Javier Tebas.

Malgrat aquesta situació, que té relació amb la situació econòmica i de fairplay que viu el Barça, el club culer segueix convençut de la renovació d'Íñigo Martínez. El defensa basc, per la seva banda, vol seguir jugant al Barça: se sent molt còmode i important amb Hansi Flick i l'afició el valora com a tal. El Barça confessa que la renovació de Martínez, però també admet que no tot va com estava previst, una cosa que, per descomptat, té a veure amb Javier Tebas, president de LaLiga.

Gerro d'aigua freda per a Íñigo Martínez, Javier Tebas ho canvia tot: 'A la grad...'

Íñigo Martínez havia de signar la seva extensió de contracte amb el Barça durant aquesta última setmana de febrer, però Javier Tebas l'ha bloquejat i canviat tot completament, una altra vegada. El contracte d'Íñigo Martínez acabava aquest juny de 2025, però si jugava el 60% dels partits, el defensa basc quedava automàticament renovat fins al juny de 2026. Íñigo Martínez ja ha jugat aquest percentatge de partits, però LaLiga de Javier Tebas ha bloquejat la renovació perquè entén que es tracta d'un nou contracte entre les parts.

Amb tot això, el Barça no disposa, a dia d'avui, de suficient marge salarial per registrar aquest nou contracte professional d'Íñigo Martínez, per la qual cosa la renovació ha d'esperar. Segons fonts del FC Barcelona, Javier Tebas "els ha explicat que durant el mercat de fitxatges sí que es podrà fer", una cosa que confirmen també fonts de LaLiga EA Sports.

El futur d'Íñigo Martínez al Barça no perilla en absolut, però sí que resulta evident que la renovació de l'important defensa basc haurà d'esperar per culpa de Javier Tebas. Des del Barça s'argumenta que l'ampliació de contracte d'Íñigo Martínez sí que hauria de ser admesa, ja que incloïa una clàusula contemplant aquesta possibilitat. LaLiga, per la seva banda, no ho veu així per un motiu clar: el defensa basc no estava inscrit fins al 2026, a diferència de casos com el del davanter Robert Lewandowski.