El Barça truca al Leverkusen i pregunta pel seu fitxatge: Xabi Alonso té la clau

El Barça es troba en una etapa decisiva en què reforçar la plantilla és prioritari. La possible sortida de Frenkie de Jong deixa un buit al mig del camp, cosa que fa indispensable comptar amb un pivot de qualitat. A més, la zona atacant requereix un jugador de primer nivell que complementi Lewandowski, Lamine i Raphinha.

Deco i Laporta fa mesos que busquen un extrem capaç d'aportar dinamisme i creativitat a l'atac. Paral·lelament, el club examina alternatives TOP per suplir Koundé i Balde en la defensa. L'equip català ha estat observant el mercat per trobar reforços que encaixin en el seu projecte esportiu.

Les opcions del Barça

Per al costat dret, el Barça ha posat la seva mirada en Andrei Ratiu, procedent del Rayo Vallecano. Aquest jugador destaca per la seva capacitat per desbordar i generar perill en atac. El seu estil s'adapta a la filosofia ofensiva del club, cosa que el converteix en una opció interessant.

Al costat esquerre, Flick ha demanat el fitxatge d'Alejandro Grimaldo. El lateral, format a La Masia, va haver d'abandonar el Barça per continuar la seva carrera. La seva evolució el va portar a brillar al Benfica i, actualment, al Leverkusen, s'ha consolidat com una peça clau.

Xabi Alonso, clau per al fitxatge d'Alejandro Grimaldo

Al Leverkusen, Alejandro Grimaldo s'ha convertit en un element indispensable per a Xabi Alonso. La temporada passada, el lateral va destacar en anotar 12 gols i repartir 20 assistències, xifres que evidencien la seva capacitat ofensiva. Aquest rendiment el posiciona com un lateral TOP, molt cobejat pel Barça.

En la present campanya, Alejandro Grimaldo ja suma 4 gols i 10 assistències, demostrant la seva influència en el joc ofensiu del Leverkusen. És per això que Xabi Alonso tindrà l'última paraula a l'hora de decidir sobre la seva sortida. Sap que el Barça el segueix de prop, així que el seu futur marcarà el del carriler nascut a València.

Sens dubte, Alejandro Grimaldo és un lateral de gran qualitat que pot aportar equilibri i dinamisme al Barça. No obstant això, el seu fitxatge depèn en gran mesura de la situació al Leverkusen, on Xabi Alonso té la clau per a la seva sortida. Si el tècnic decideix abandonar el club alemany, Grimaldo podria estar disponible per reforçar el vestidor culer.

Veurem què succeeix, però és evident que ni Gerard Martín ni Héctor Fort tenen el nivell necessari per rendir com a titulars. Davant tal escenari, Alejandro Grimaldo es presenta com una alternativa força interessant. Si Xabi Alonso decideix marxar, el Barça es llançarà a per Grimaldo, que ara mateix té un valor de mercat de 40 milions.