Íñigo Martínez, defensa central vasco del Barça, tenía previsto firmar su renovación con el club culer hasta junio de 2026 esta misma semana, pero Javier Tebas lo ha cambiado todo. Lo que parecía ser cuestión de horas, parece que finalmente ya no va a ser así: Javier Tebas ha bloqueado la renovación de Íñigo Martínez, quien ya conoce la situación. El Barça trabaja a contrarreloj para resolver el problema: Javier Tebas avisa a Joan Laporta, Íñigo Martínez podría acabar en la grada.

Íñigo Martínez tenía una cláusula que le iba a permitir renovar automáticamente hasta 2026: ya ha jugado el 60% de los partidos de la temporada, por lo que ya queda renovado. El problema es que, a la hora de presentar esta nueva renovación, Javier Tebas la ha frenado con unos motivos que llaman mucho la atención: el vasco no renovará este curso. El Barça confiesa que Íñigo Martínez tenía que firmar su nuevo contrato y hacerse la tradicional foto oficial esta misma semana, pero que no será posible por culpa de Javier Tebas.

A pesar de esta situación, que tiene relación con la situación económica y de fairplay que vive el Barça, el club culer sigue convencido de la renovación de Íñigo Martínez. El defensa vasco, por su parte, quiere seguir jugando en el Barça: se siente muy cómodo e importante con Hansi Flick y la afición le valora como tal. El Barça confiesa que la renovación de Martínez, pero también admite que no todo va como estaba previsto, algo que, por descontado, tiene que ver con Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Jarro de agua fría para Íñigo Martínez, Javier Tebas lo cambia todo: 'A la grada...'

Íñigo Martínez tenía que firmar su extensión de contrato con el Barça durante esta última semana de febrero, pero Javier Tebas lo ha bloqueado y cambiado todo por completo, otra vez. El contrato de Íñigo Martínez terminaba este junio de 2025, pero si jugaba el 60% de los partidos, el defensa vasco quedaba automáticamente renovado hasta junio de 2026. Íñigo Martínez ya ha jugado ese porcentaje de partidos, pero LaLiga de Javier Tebas ha bloqueado la renovación porque entiende que se trata de un nuevo contrato entre las partes.

Con todo ello, el Barça no dispone, a día de hoy, de suficiente margen salarial para registrar ese nuevo contrato profesional de Íñigo Martínez, por lo que la renovación debe esperar. Según fuentes del FC Barcelona, Javier Tebas "les ha explicado que durante el mercado de fichajes sí que se podrá hacer", algo que confirman también fuentes de LaLiga EA Sports.

El futuro de Íñigo Martínez en el Barça no peligra en absoluto, pero sí que resulta evidente que la renovación del importante defensa vasco deberá esperar por culpa de Javier Tebas. Desde el Barça se argumenta que la ampliación de contrato de Íñigo Martínez sí debería ser admitida, ya que incluía una cláusula contemplando dicha posibilidad. LaLiga, por su parte, no lo ve así por un motivo claro: el defensa vasco no estaba inscrito hasta 2026, a diferencia de casos como el del delantero Robert Lewandowski.