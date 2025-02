La reacció de Neymar al seu gol olímpic que omple d'il·lusió el Barça: 'Es...'

Neymar ha viscut un últim any complicat pel tema de les lesions, però ara gaudeix una altra vegada fent el que més li agrada al seu país natal. L'etern '10' del Brasil és considerat per molts un dels millors jugadors que hi ha hagut en la història del futbol. Ha estat la inspiració de molts nens que ara ja són homes, així que el seu nom quedarà escrit amb tinta daurada als llibres d'història el dia que es retiri.

Neymar va tocar el cel quan jugava al FC Barcelona, però tot es va torçar quan va decidir acceptar l'oferta milionària del PSG. Des de llavors, amb el cap posat en moltes coses alienes al futbol, Ney no ha estat capaç de trobar la regularitat necessària per tornar a aspirar a la Pilota d'Or. Això sí, ara, de tornada al Brasil, el '10' sembla que està tornant a gaudir i el seu últim gest està sent molt comentat a la cúpula del FC Barcelona.

Neymar brilla en la seva tornada al Brasil: encara pot tornar al Barça

Des de la seva sortida del Barça, la carrera de Neymar ha caigut en picat. Primer va marxar al PSG, però després va decidir anar-se'n a l'Al-Hilal en una decisió que, innegablement, estava condicionada per temes econòmics. A l'Aràbia es va trencar el creuat i només va poder jugar set partits en dos anys, provocant el seu retorn al Brasil.

Ara, al Santos, Neymar cerca recuperar el seu nivell per, presumiblement, tornar a Europa. Deco, director esportiu del Barça, va parlar fa pocs dies de la seva situació i no va tancar la porta del seu retorn al Camp Nou. Fins i tot s'ha filtrat que Joan Laporta li ha promès donar-li una nova oportunitat si compleix dues condicions: no es lesiona i demostra un nivell competitiu decent al Santos.

Neymar compleix amb les expectatives del Barça

Neymar ha tornat als terrenys de joc amb el Santos i ho ha fet deixant grans detalls. L'altre dia va anotar el seu primer gol després d'una sèrie de regats molt bons que van acabar en penal. I ahir, sense complexos, Ney va demostrar que està llest per tornar al Barça si Joan Laporta ho considera oportú.

El Santos s'enfrontava a l'Internacional de Limeira a la Copa Paulista i els aficionats rivals no paraven d'insultar Neymar. Davant d'aquests insults, el davanter va respondre, a més de amb paraules a la graderia, donant dues assistències i signant un gol olímpic per a la història. "Es van burlar de mi i els vaig dir: ara sóc jo qui marcarà el gol", va dir Neymar per al mitjà TNT Sports en acabar el partit.

Després d'aquesta actuació està clar que Neymar està lluitant de valent per demostrar que encara té molt futbol a les seves botes. En un ambient hostil, sense gairebé rodatge i amb 33 anys, l'hereu natural de Leo Messi va deixar clar que està llest per jugar una altra vegada al Camp Nou. Ara li toca a Joan Laporta fer el pas.