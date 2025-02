Confirmat, el Barça es mou després del cas Antony i fitxa el millor: adeu al Bernabéu

Antony, extrem brasiler del Real Betis, ha caigut de peu en el conjunt andalús i ja s'ha convertit en una de les grans revelacions de LaLiga EA Sports espanyola. El Barça va estudiar el fitxatge d'Antony, però el club culer no estava decidit i l'extrem brasiler va ser captivat per la gran oferta econòmica del Manchester United. Ara el Barça està decidit: s'ha fixat en un jove que recorda molt a Antony i, llevat de gir radical, tancarà el seu fitxatge en aquestes pròximes hores per evitar al Madrid.

El Barça controla diversos joves talents, però sempre té por que es filtrin noms o possibles fitxatges i que, posteriorment, aparegui el Real Madrid per complicar les coses. És, justament, el que vol evitar Joan Laporta en aquesta ocasió: té tancat el nou Antony, però el Real Madrid no ho pot saber, ja que també pujaria per aquest fitxatge. El Barça ja no intentarà el fitxatge d'Antony, però sí que anirà amb tot a pel que serà el seu relleu en el futbol europeu: fitxatge tancat, adeu al Bernabéu.

Després d'observar el gran rendiment d'Antony, que està brillant a Espanya, el Barça s'ha decidit i es llançarà amb tot a per una nova perla, que arribarà a l'estiu. Un cop es tanqui la venda de Vitor Roque, que sembla que serà aquesta setmana, el Barça es posarà les piles per tancar un altre nou fitxatge: extrem fitxat, nou Antony. El Barça sap que ha de tancar ràpid el fitxatge, ja que el Madrid està a l'aguait i podria pujar pel jugador en qüestió, que aterrarà al Barça per ser titular.

Antony brilla al Betis i el Barça tanca un altre nou fitxatge: extrem amb talent, el Real Madrid encara no ho sap

Antony porta 2 gols i 2 assistències en 4 partits de LaLiga amb el Real Betis, xifres que demostren que s'ha adaptat perfectament a la competició domèstica. El Barça ja va voler fitxar Antony, però finalment es va decantar per un Raphinha que també està vivint els seus millors mesos com a futbolista. Després d'observar el rendiment d'Antony, el Barça mourà fitxa per un altre nou jove talent: extrem, ràpid i amb gol, tot a punt perquè sigui culer i per evitar al Madrid.

La temporada de Raphinha està sent excel·lent, però el Barça s'ha decidit i acudirà al mercat de fitxatges per reforçar l'atac, especialment de cara al mercat de fitxatges estival. El Barça ja va patir molt durant una època complicada de lesions i, per tant, Flick vol comptar amb un altre extrem que pugui ser important i que tingui projecció. La idea de Joan Laporta està clara: fitxar el nou Antony perquè arribi ja al Barça i aprengui del dia a dia amb Raphinha, capità i intocable per a Flick.

Confirmat, el Barça es mou després del cas Antony i fitxa el millor: adeu al Bernabéu

Després de l'explosió d'Antony al Real Betis, el Barça ha decidit moure's per un altre nou jove talent, que arribarà al Barça dient així adeu al Bernabéu. El Barça continua valorant molt el mercat brasiler i prova d'això és que tornarà a intentar un nou fitxatge per reforçar la seva part atacant. Joan Laporta ja ho confirma: adeu al Bernabéu per part d'un talent molt millor que Antony.

El Barça ha estat explorant diverses opcions per reforçar el seu atac, especialment en la posició d'extrem esquerre. Encara que noms com Marcus Rashford i Rafael Leão han estat considerats, la directiva sembla haver centrat la seva atenció en una perla que recorda molt a Antony i que arribarà a l'estiu.

Tot i que han sonat diversos noms, el Barça ha decidit esperar i apostar pel nou Antony, que arribarà durant aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu de 2025. Aquest és Rayan Vitor Simplício, futbolista nascut l'any 2006 que agrada i molt a Laporta i a Deco. Rayan tenia ofertes del Liverpool anglès i de l'Olympique de Lió, però el Barça s'ha situat en la 'pole' i oferirà 18M€ perquè sigui el nou Antony aquest estiu.