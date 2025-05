Sorpresa, Gavi té tres ofertes damunt la taula, adeu Barça: 'Ara mateix se'n va...'

Gavi travessa un moment complicat al Barça: malgrat ser una de les promeses més brillants del futbol mundial, no acaba de trobar un lloc en l'onze titular. Després d'estar gairebé un any en el dic sec per una lesió de genoll, Gavi va tornar a trepitjar el terreny de joc el passat mes d'octubre. No obstant això, el seu rol en l'esquema de Flick ha estat molt més discret del que s'esperava.

La competència en la medul·lar culer és enorme i hi ha molta qualitat en tots els seus integrants. Hansi Flick aposta per Pedri, Frenkie de Jong i Dani Olmo com a titulars, però és que fins i tot Fermín López està per davant de Gavi. El '6' ha confessat no estar preocupat per aquesta situació, però si s'allarga en excés podria valorar una sortida, i ofertes no li faltaran en cap moment.

Actualment, Gavi ha d'esperar de forma pacient les oportunitats que li puguin arribar, situació que ha cridat l'atenció d'alguns dels grans equips d'Europa. En concret, té tres propostes damunt la taula de les més interessants. Com diem, de moment no valora dir adeu al Barça, ara mateix es concentrarà en intentar convèncer Flick, però tot pot passar.

El PSG no es rendeix i va amb tot a per Gavi

Luis Enrique és el primer de la llista: està insistint a la cúpula del PSG perquè el fitxatge de Gavi sigui una realitat. L'equip parisenc estaria disposat a presentar una oferta milionària que pugui seduir tant a Deco com al migcampista. La idea del PSG seria convertir-lo en un dels futbolistes millor pagats de la plantilla i garantir-li un rol protagonista en l'equip.

Recordem que Laporta va renovar Gavi durant el mercat d'hivern fins al 2030, establint una clàusula de 1.000 milions. De moment se sent tranquil i esperarà tranquil·lament les seves oportunitats, però sap que si res no canvia podria acceptar qualsevol de les propostes que té. El '6' del FC Barcelona és pretès pel PSG des de fa temps, i ara s'han sumat Manchester City i Chelsea.

Chelsea i Manchester City també pugen per Gavi, però es quedarà

No només el PSG té el seu focus d'atenció en Gavi, altres grans d'Europa com el Manchester City o el Chelsea també estan interessats. El Chelsea, amb un múscul econòmic potent pot fer el pas de voler fitxar-lo i portar-lo a la Premier. Per la seva banda, el City prepara una revolució que podria liderar el migcampista del FC Barcelona.

Gavi té conquerit a Pep Guardiola, que desitjaria incorporar-lo al seu equip en el procés de renovació de la seva plantilla. Molts són els cants de sirena que existeixen al voltant de l'andalús i caldrà estar atents com evolucionen durant l'estiu. Gavi, per ara, no vol moure's del Camp Nou, però en el futbol tot pot succeir.