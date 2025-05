Hi ha sorpresa, Luis Enrique passa de Lamine Yamal: Ha demanat un altre fitxatge del Barça

Luis Enrique ha sorprès a tothom en mostrar interès en un fitxatge molt específic del FC Barcelona. Després de la seva arribada al club parisenc, l'asturià ha aconseguit convertir-se en l'amo i senyor del PSG. La seva opinió és escoltada i tinguda en compte per Nasser Al-Khelaifi.

En aquest sentit, la seva principal petició per a la pròxima campanya era el fitxatge de Lamine Yamal. Luis Enrique, com tots, sap que l'extrem del Barça és un talent únic al món i somia amb el seu fitxatge. De fet, el PSG ja va llançar una oferta de 250 milions fa alguns mesos, però va ser rebutjada.

El Barça no té la més mínima intenció de deixar sortir a Lamine Yamal. Una decisió que ha provocat un canvi de plans al PSG i en Luis Enrique. Ara el seu nou objectiu és Gavi.

Luis Enrique confia en el perfil de Gavi

Segons fonts properes al PSG, Luis Enrique veu en Gavi un perfil ideal per al seu migcamp. L'energia, visió i versatilitat del jugador sevillà s'ajusten perfectament a l'estil de joc que busca el tècnic espanyol.

Amb una gran capacitat per recuperar pilotes i generar joc, Gavi seria una peça clau al centre del camp del PSG. Una cosa que al FC Barcelona no ha pogut consolidar completament a causa de l'enorme competència a la zona medul·lar.

El PSG veu a Gavi com estrella i líder del projecte

En contrast amb el seu rol actual al Barça, Luis Enrique li ha assegurat que, al PSG, Gavi seria considerat una peça fonamental. Amb la sortida de Kylian Mbappé i la reconfiguració de l'equip, el PSG està buscant rejovenir la seva plantilla. En aquest sentit, l'espanyol seria un fitxatge estratègic per garantir la continuïtat del seu mig camp.

Als seus 20 anys, Gavi podria trobar al Parc dels Prínceps una oportunitat per brillar de manera plena i, sobretot, per seguir desenvolupant la seva carrera sense limitacions. El PSG sembla decidit a armar un equip de joves promeses i ha canviat la seva estratègia de fitxatges. Per això, s'ha allunyat de les grans estrelles internacionals per centrar-se en talents de qualitat amb un futur prometedor.

Ara bé, malgrat la temptació del PSG, Gavi segueix compromès amb el Barça, el seu club de tota la vida. No obstant això, la pressió per obtenir més minuts i protagonisme podria fer-li reconsiderar el seu futur si la situació no millora.