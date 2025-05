Màxima alegria al Barça per al Clàssic: Marc Casadó confirma la gran notícia

Marc Casadó s'ha convertit en una de les grans revelacions del FC Barcelona. El canterà culer no va tenir moltes oportunitats l'any passat, quan Xavi Hernández era l'entrenador. Tot i ser convocat per a la majoria dels partits, Casadó no va poder demostrar el seu talent al verd.

Tanmateix, després de l'arribada de Hansi Flick a l'estiu, tot va canviar radicalment. Aquesta temporada, Marc Casadó s'ha guanyat un lloc al primer equip i ha demostrat que està preparat per competir al més alt nivell. De fet, durant molts mesos ha estat indiscutible per al tècnic alemany pel seu treball i esforç a la medul·lar.

Marc Casadó ha aprofitat l'oportunitat

Marc Casadó es va assentar com a titular al centre del camp del Barça a causa de la prolongada absència de Frenkie de Jong per lesió. El '21' va començar la temporada amb molèsties al seu turmell i el canterà va haver d'ocupar el seu lloc. Ràpidament va enamorar Flick i l'afició culer pel coratge que imprimeix a cada jugada.

Amb només 20 anys, Marc Casadó ha demostrat tenir nivell suficient per jugar a l'elit, cosa que ha fet que el seu futur al club es vegi molt prometedor. El Barça el té en alta estima i no és per menys, ja que el seu és un perfil únic a la plantilla. Això sí, en les últimes hores ha estat protagonista per la seva lesió.

La progressió de Marc Casadó es va veure frenada per la fastidiosa lesió que va patir fa uns mesos. Els serveis mèdics del Barça van confirmar que el migcampista estaria fora fins a la pròxima temporada, cosa que va suposar un contratemps important per a Flick. La seva absència va deixar un buit a la medul·lar difícil d'omplir.

Marc Casadó apunta al Clàssic

Tanmateix, per sorpresa de tothom, Marc Casadó ha aconseguit una recuperació molt més ràpida de l'esperat. En lloc de quedar-se fora fins a la pròxima temporada, ja ha tornat a entrenar amb el grup i ja està disponible per ser convocat. Aquesta recuperació ràpida és una excel·lent notícia per al Barça, especialment tenint en compte que el Clàssic és a la volta de la cantonada.

El FC Barcelona es juga molt aquest cap de setmana al Clàssic contra el Real Madrid, on es disputen la possibilitat de mantenir la lluita per LaLiga. Marc Casadó, encara que no hagi tingut massa minuts en les últimes setmanes, podria estar a la convocatòria. El seu perfil únic com a migcampista defensiu el converteix en una opció interessant per a Hansi Flick, qui podria decidir donar-li minuts al Clàssic.