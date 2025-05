Màxima tensió, Gavi va anar a per Ronald Araújo després de l'Inter-Barça: 'Baralla...'

El vestuari del Barça està molt tocat per l'eliminació de la Champions League, però encara ho estaria més per un greu incident entre dues estrelles de l'equip. L'Inter-Barça, que va acabar decantant-se a favor del conjunt italià, va generar molta crispació al Barça i, sobretot, es va notar al vestuari. Pel que sembla, Ronald Araújo i Gavi haurien discutit per temes futbolístics després del xoc: màxima tensió a Can Barça.

El partit entre Inter i Barça va tenir de tot, però pel que sembla la tensió es va traslladar més enllà del terreny de joc. Al mateix estadi de San Siro, Gavi i Ronald Araújo s'haurien enfrontat en calent, ja que el migcampista va sentir que l'uruguaià no estava del tot connectat. Segons algunes fonts de dubtosa procedència, Gavi tampoc va veure bé les paraules de Ronald Araújo amb la premsa, exemptes de clara autocrítica.

Gavi manté una excel·lent relació amb Ronald Araújo, però això no treu que sigui un jugador molt visceral i exigent amb la resta dels seus companys en el FC Barcelona. Consultades per ‘e-Notícies’, fonts del Barça asseguren que no hi va haver enfrontament, sinó que es "van intercanviar paraules".

Màxima tensió, Gavi va anar a per Ronald Araújo després de l'Inter-Barça: 'S'han barallat...'

Més enllà dels errors futbolístics de Ronald Araújo, destacats en el tram final del xoc, Gavi hauria explotat per les declaracions de l'uruguaià.

Araújo és un dels capitans de l'equip i, per tant, va donar la cara davant els mitjans de comunicació després de la derrota a San Siro.

"Creieu que em falta contundència? En la primera acció ho estic fent bé, l'estic marcant per davant. En la segona... en el futbol existeixen les cobertures i així és com se solucionen aquestes jugades", assegurava Ronald Araújo, que es va sentir atacat per la premsa present a Milà.

Els culers ja estaven molt molestos amb Araújo pels seus errors, però aquestes declaracions han acabat d'encendre els ànims dels barcelonistes. La falta d'autocrítica del central uruguaià també hauria despertat l'enfadament d'un Gavi que hauria esclatat al vestuari.