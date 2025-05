Quant diners guanyaria el Barça si elimina l'Inter i es classifica per a la final?

El Barça té a tocar una nova final de la Champions League, però abans haurà de superar l'Inter a San Siro, històric estadi italià. Una dècada després, el Barça està a 90 minuts de tornar a la glòria, però l'Inter no ho posarà gens fàcil, sobretot després de l'empat de l'anada (3-3). Aquest dimarts 6 de maig, el Barça es jugarà un bitllet per a la final, el que suposaria una injecció econòmica sense precedents.

A més dels objectius esportius, el Barça sap que es juga una gran quantitat de diners aquesta nit contra l'Inter: el premi per estar a la final europea és descomunal. En cas de superar l'eliminatòria, el Barça es creuarà a la final de Munic amb el vencedor de l'encreuament entre PSG i Arsenal (0-1 a l'anada per als francesos).

A més de posar el focus en l'àmbit esportiu, resulta evident que el Barça també té la lupa posada en els aspectes econòmics. Avançar de ronda a Europa suposa augmentar i molt els ingressos i, per tant, el Barça sap que cal superar l'Inter sigui com sigui, sobretot per un motiu.

Quants diners guanyaria avui el Barça si elimina l'Inter i es classifica per a la final?

El Barça, com ja ve sent habitual, té pressupostat tancar l'exercici amb uns ingressos concrets derivats de la Champions League. Ara bé, quants diners hi ha en joc aquesta nit contra l'Inter d'Inzaghi?

Partim de la base que el Barça, que va tancar la lligueta de la UEFA Champions League com a segon de grup després del Liverpool, ja ha obtingut 55 milions d'euros. Ara bé, arribar a la final aquest mateix dimarts suposaria que el Barça tornés a 'sumar' un bon pessic de la màxima competició europea.

Fins a la data, el club culer acumula aproximadament 75 milions d'euros a causa del bon rendiment esportiu de l'equip durant la present edició de la UEFA Champions League.

Guanyar l'Inter i passar a la final, suposaria, econòmicament, un benefici de 18,5M€ per al Barça, que se sumarien als ja obtinguts durant aquesta edició de la Champions League.

I si el Barça guanya la final de Munic? El premi econòmic, al descobert

La UEFA Champions League premia amb 18,5 milions als dos finalistes. A més, el campió de la vigent edició de la UEFA Champions League s'embutxacarà 6,5 milions addicionals, que se sumaran altres 4 'quilos' per participar a la Supercopa d'Europa.