Millor que Marcus Rashford i gratis, Hansi Flick li demana que vingui al Barça: 'Aquí...'

Marcus Rashford és un dels objectius del Barça per reforçar la zona d'atac en aquest mercat de gener. El davanter del Manchester United podria abandonar Old Trafford i Hansi Flick no ha dubtat a mostrar interès en el seu fitxatge. No obstant això, el tècnic alemany té més candidats en el seu punt de mira per si el fitxatge de l'anglès acaba fallant.

La directiva del Barça, encapçalada per Joan Laporta, veu en Rashford una oportunitat per reforçar la línia ofensiva. La seva velocitat, versatilitat i capacitat golejadora encaixen perfectament en l'esquema de Hansi Flick. A més, el jugador anglès busca un canvi d'aires després de la seva irregular temporada al United.

L'obstacle principal per al Barça és la competència de l'AC Milan i l'elevat salari de Rashford. Els italians, amb capacitat econòmica suficient per afrontar el traspàs, han posat els seus ulls en Marcus Rashford per convertir-lo en el seu pròxim líder. Aquest interès podria dificultar la seva arribada al Camp Nou, però Hansi Flick ho té tot controlat.

Hansi Flick té un pla alternatiu: Leroy Sané

Davant la possibilitat que el fitxatge de Rashford no es concreti, Hansi Flick ja ha pensat en una alternativa. El tècnic alemany aposta per Leroy Sané, un jugador al qual coneix a la perfecció després de la seva etapa al Bayern de Munic. Sané podria arribar al Barça sense cost de traspàs quan finalitzi el seu contracte el 2025.

L'extrem alemany és una opció atractiva per al Barça, especialment per la seva qualitat i experiència en l'elit. A més, la seva bona entesa amb Flick seria clau perquè s'adapti ràpidament a l'equip. Sané ha demostrat al Bayern i a la selecció alemanya que pot ser un jugador decisiu en qualsevol context.

Leroy Sané prefereix el Barça a la Premier League

Encara que Leroy Sané ha despertat l'interès de diversos equips anglesos, la seva prioritat seria recalar al Barça. El projecte de Hansi Flick i l'estil de joc culé són factors decisius per al jugador. A més, la seva arribada a cost zero seria una operació ideal per a un club que busca reforçar-se sense comprometre la seva economia.

El Barça, conscient de les seves limitacions financeres, considera Leroy Sané una oportunitat estratègica. La seva incorporació permetria afegir qualitat a l'equip sense les elevades despeses que implica fitxar Rashford. Tot dependrà de les prioritats de Flick per a aquest mercat, ja que una altra opció seria la cessió de l'atacant anglès fins a final de temporada perquè després arribi l'extrem alemany.