Liverpool i Barça es fixen en la Real Sociedad per fitxar: Zubimendi NO és l'escollit

La Real Sociedad ha estat tradicionalment un planter de talent en el futbol europeu. En els últims temps, dos gegants del futbol, Liverpool i el Barça, han centrat la seva atenció en el club donostiarra. No obstant això, en aquesta ocasió, el focus no està en Martín Zubimendi, sinó en el talentós extrem japonès, Takefusa Kubo.

El Liverpool busca reemplaçament per a Mohamed Salah

La possible sortida de Mohamed Salah del Liverpool ha generat una cerca intensiva d'un substitut de garanties. Segons informes, el club d'Anfield ha identificat Takefusa Kubo com el candidat ideal per ocupar el lloc de l'egipci. Take Kubo, de 23 anys, ha brillat a la Real Sociedad, mostrant habilitats que encaixarien perfectament a la Premier League.

El Liverpool estaria disposat a oferir una suma significativa per assegurar els serveis de Take Kubo. A més, es especula amb la possibilitat d'incloure jugadors en l'operació per reduir el cost del traspàs. Noms com Federico Chiesa i Wataru Endo han estat mencionats com a possibles monedes de canvi en aquesta negociació.

El Barça també mostra interès en Kubo

Per la seva banda, el Barça no ha perdut de vista a Takefusa Kubo. El club català, que ja va tenir el japonès en les seves files durant la seva etapa formativa, veu en ell una opció per reforçar el seu atac. Encara que les limitacions financeres del Barça podrien complicar una operació d'aquest calibre, l'interès podria intensificar-se en les pròximes finestres de fitxatges.

La Real Sociedad, conscient de l'interès que suscita Kubo, ha deixat clar que no facilitarà la seva sortida. El jugador té una clàusula de rescissió de 60 milions d'euros, i el club basc espera que qualsevol pretendent s'acosti a aquesta xifra. A més, la Real valora Kubo com una peça clau en el seu projecte esportiu i no té intenció de desprendre's d'ell fàcilment.

Conclusió: una competència renyida per Kubo

La competència entre Liverpool i el Barça per Takefusa Kubo promet ser un dels culebrons del pròxim mercat de fitxatges. Ambdós clubs veuen en el japonès una oportunitat per reforçar les seves plantilles amb un jugador jove i talentós. No obstant això, la Real Sociedad té la paella pel mànec i només una oferta convincent podria fer-los canviar d'opinió.

En aquest context, Martín Zubimendi, qui anteriorment havia estat objecte de desig de diversos clubs, sembla haver quedat en un segon pla. L'atenció se centra ara en Kubo, i serà interessant veure com es desenvolupen les negociacions en els pròxims mesos.