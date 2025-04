Jorge Mendes truca al Barça i deixa anar la gran notícia: 'Tinc 2 ofertes per Alejandro Balde'

Alejandro Balde s'ha consolidat com una de les majors promeses sorgides de La Masia en els últims anys. La seva velocitat i capacitat per projectar-se en atac han fet que el Barça aposti per ell com a titular en el lateral esquerre. No obstant això, el seu rendiment últimament ha estat irregular, i aquesta inestabilitat genera dubtes sobre la seva capacitat per consolidar-se com una peça clau en el futur del club.

Un dels factors que més preocupa és la seva fragilitat física. Alejandro Balde ha patit diverses lesions que li han impedit mantenir una continuïtat en el seu joc. Aquest historial mèdic, unit a moments de desconnexió en partits importants, han portat a qüestionar si està llest per ser el referent que Flick necessita en una posició tan exigent.

Hansi Flick demana Alphonso Davies per reforçar el lateral esquerre

Davant els dubtes, Hansi Flick ha sol·licitat a la directiva del Barça que reforci la posició d'Alejandro Balde amb un jugador de talla mundial. El nom que encapçala la llista de desitjos de l'entrenador alemany és Alphonso Davies, el velocíssim lateral del Bayern de Munic. Davies és reconegut per la seva capacitat per cobrir la banda i joventut, factors que el converteixen en una opció ideal, i per acabar-ho de rematar acaba contracte i surt gratis.

No obstant això, el seu fitxatge no serà fàcil: el Bayern no vol desprendre's d'un dels seus jugadors clau i treballa en la seva renovació. A més, les pretensions econòmiques Alphonso Davies i les comissions involucrades podrien complicar l'operació. Tot i això, el Barça considera que la seva incorporació seria un gran salt de qualitat en comparació amb Alejandro Balde, la qual cosa justificaria l'esforç financer del seu fitxatge.

Jorge Mendes té 2 ofertes per Alejandro Balde

La possible arribada d'Alphonso Davies ha activat Jorge Mendes, representant d'Alejandro Balde, qui ja s'ha avançat a la situació. Segons fonts properes a l'entorn del club, Jorge Mendes ha presentat dues ofertes formals per buscar un nou destí per al jove lateral. En concret, AC Milan i Arsenal estan disposats a oferir 50 milions per la perla de La Masia.

Jorge Mendes busca assegurar un projecte sòlid per a Alejandro Balde, que li permeti seguir creixent sense la pressió de competir amb un jugador del calibre d'Alphonso Davies. En cas que el Barça decideixi acceptar alguna d'aquestes ofertes, podria obtenir una suma significativa que ajudaria a finançar el fitxatge del canadenc. No obstant això, la decisió final dependrà de com evolucionin les negociacions per Davies i de la valoració esportiva de Balde dins del club.