Oficial, el Barça demana la cessió del nou Cristiano Ronaldo: Joan Laporta se l'emporta

Cristiano Ronaldo va deixar un llegat inesborrable al Real Madrid: 451 gols i 4 Champions League el van convertir en llegenda blanca. Durant diverses temporades, el portuguès es va convertir en la kryptonita del Barça, arribant-li a arrabassar diversos títols com la Copa del Rei de 2011. Actualment juga a l'Al-Nassr d'Aràbia, on s'ha convertit en tot un ídol de l'afició saudita.

Sense dubte, CR7 ha estat un dels millors futbolistes del món durant els últims 15 anys. I potser per això Joan Laporta estaria valorant seriosament la possibilitat de portar cedit a un jugador al qual molts anomenen "el nou Cristiano Ronaldo". La direcció esportiva té en el punt de mira un selecte grup d'extrems per al pròxim curs i l'hereu de l'astre de Madeira és a la llista culé.

Joan Laporta, a per el nou Cristiano Ronaldo

Al Manchester United juga un jove futbolista de 20 anys al qual molts apoden "el nou Cristiano Ronaldo". Actualment és una estrella de la Premier League, encara que els seus inicis van ser al futbol base de l'Atlètic de Madrid. Nascut a Espanya i de mare argentina, és una de les grans apostes de la Selecció Argentina, però curiosament el seu gran referent és CR7: parlem d'Alejandro Garnacho.

Alejandro Garnacho viu moments d'incertesa en el seu actual club el Manchester United. Malgrat el seu indiscutible talent, la seva relació amb el tècnic portuguès del United, Rúben Amorim, no travessa la seva millor etapa. Davant aquesta tessitura, Joan Laporta ha començat a seguir de prop la seva situació, considerant que podria ser una incorporació interessant per a la plantilla.

En l'actual temporada ha disputat un total de 41 encontres en totes les competicions aconseguint 8 gols i repartint 6 assistències. Es tracta d'un extrem molt hàbil, polivalent, atès que pot caure en posicions de mitjapunta o fals '9'. Alejandro Garnacho ha demostrat la seva qualitat sobradament, així que Joan Laporta demanarà la seva cessió davant el seu desig de canviar d'aires.

Alejandro Garnacho vindria en qualitat de cedit

Joan Laporta sap que l'arribada de Garnacho seria viable només en qualitat de cedit tenint en compte que el club té altres prioritats. Tot dependrà de la decisió que prenguin a Old Trafford respecte al jugador, per al Barça seria una incorporació interessant perquè Raphinha pogués tenir més competència en la seva posició. L'extrem argentí té contracte amb el United fins al 2028 amb un valor de mercat al voltant dels 50M.

El Manchester United podria estar per la labor de cedir a Alejandro Garnacho a un gran perquè continués la seva progressió en una lliga competitiva com l'espanyola. Per al Barça, el jugador no representaria cap cost excepte la seva fitxa i podria ser una alternativa més que interessant per a la banda esquerra. Per al jove argentí, la seva arribada al Camp Nou suposaria un repte en la seva carrera i una oportunitat per demostrar la seva qualitat.