La perla de La Masia torna al Barça Femení: Aitana Bonmatí ha demanat el seu fitxatge.

El Barça Femení ja treballa en la planificació de la pròxima temporada. Mentre es resolen les renovacions pendents, el club també pensa en reforços clau. Un dels noms que més sona és el de Laia Aleixandri, una jugadora amb ADN blaugrana que podria tornar aquest estiu.

El fitxatge de la defensa catalana està molt avançat i, segons Relevo, només falten alguns detalls econòmics per tancar l'acord. A més, dins del vestidor hi ha més d'una impulsora del seu retorn.

Una sortida dolorosa i un camí de creixement

La història de Laia Aleixandri amb el Barça va començar quan tenia només 11 anys. Es va formar a La Masia i era considerada una de les defenses amb més projecció. No obstant això, el 2017 va prendre la difícil decisió de marxar a la recerca de minuts i oportunitats fora de la Ciutat Comtal.

La seva sortida va ser un cop per a l'afició culé, que veia en ella una jugadora de futur. Però la seva decisió va donar fruits.

A l'Atlètic de Madrid, Aleixandri va créixer fins a convertir-se en una peça clau de l'equip matalasser i en una habitual de la Selecció Espanyola. El seu rendiment la va portar a fer el salt al Manchester City, on ha continuat evolucionant a la Women's Super League.

Ara, amb el seu contracte finalitzant al juny, el retorn al Barça sembla la millor opció tant per al club com per a la jugadora.

Aitana Bonmatí, clau en l'operació

L'arribada d'Aleixandri compta amb un suport fonamental dins del vestidor: Aitana Bonmatí. La guanyadora de la Pilota d'Or ha expressat el seu desig que la defensa torni a vestir de blaugrana. El seu lideratge i pes dins de l'equip han estat determinants perquè el club acceleri les negociacions.

Aitana sap que Aleixandri pot aportar molt a l'equip. La seva polivalència li permet jugar com a central o lateral, cosa que donarà més alternatives al tècnic Pere Romeu.

Un fitxatge estratègic en un mercat ajustat

El Barça Femení, malgrat el seu èxit en els últims anys, no escapa de la difícil situació econòmica del club. Per això, el mercat de fitxatges serà limitat.

No obstant això, Aleixandri arriba lliure, cosa que converteix el seu fitxatge en una gran oportunitat. El club busca reforçar la defensa sense grans desemborsaments, i l'ex canterana compleix amb tots els requisits.

Encara que encara falten per definir qüestions salarials i els honoraris del seu agent, les negociacions van per bon camí. S'espera que en les pròximes setmanes es tanqui l'acord i que a l'estiu Aleixandri s'uneixi a l'equip.