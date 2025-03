Confirmat, Thomas Partey pren una decisió sobre el seu futur que impacta el Barça

La direcció esportiva del Barça ja està treballant per fer més competitiva la plantilla de cara a la pròxima temporada. Són diversos els objectius que estan damunt de la taula per reforçar la línia atacant, medul·lar i defensiva. Deco es manté atent a totes les possibilitats que el mercat pot oferir i, en aquest sentit, el nom de Thomas Partey pren força.

Encara que el centre del camp del Barça és una de les zones millor cobertes, Hansi Flick podria buscar un mig més defensiu. En el passat ja es van sondejar diversos noms de primer nivell com Zubimendi o Éderson, però la complicada economia del club va fer impossible un fitxatge d'aquest nivell. És per això que Deco està seguint els moviments de Thomas Partey, un vell conegut de LaLiga que acaba contracte aquest estiu amb l'Arsenal.

Thomas Partey no renovarà el seu vincle amb els londinencs, l'arribada de Declan Rice ha provocat que el seu protagonisme hagi disminuït significativament. Després de diverses temporades a l'Arsenal jugant a bon nivell, Partey ha decidit acabar la seva etapa a l'Arsenal i el seu desig passa per tornar a LaLiga. Als seus 31 anys destaca per la seva polivalència: juga habitualment com a pivot defensiu, però també pot fer-ho com a lateral.

Thomas Partey no renovarà amb l'Arsenal

Thomas Partey ha disputat aquesta temporada 40 partits amb l'Arsenal marcant 3 gols i donant altres 3 assistències. En total, suma 2.901 minuts i encara que el seu protagonisme és menor, continua sent una peça important per a Mikel Arteta. La dificultat de jugar a l'Arsenal l'ha portat a desestimar la seva renovació amb els gunners: ara el seu desig és jugar al Barça.

En aquest sentit, Thomas Partey ha indicat el seu desig de poder arribar a jugar al Camp Nou. Hansi Flick busca un perfil com el seu, un jugador amb solidesa defensiva, polivalent, però no exempt d'arribada a l'àrea. La direcció esportiva segueix els seus passos i podria ser un fitxatge molt a tenir en compte de cara a una pròxima incorporació a l'estiu, ja que arribaria completament gratis.

El camí de Thomas Partey

Thomas Partey és un vell conegut de LaLiga, va militar en diversos equips encara que va ser a l'Atlètic de Madrid on va destacar. El ghanès de 31 anys es caracteritza pel seu portentós físic. L'Atlètic de Madrid el va fitxar el 2011 i va estar cedit a Segona divisió a Almeria i a Primera al Mallorca.

Al seu retorn al club matalasser, Thomas es va convertir en una peça clau de l'equip dirigit per Simeone. La seva gran capacitat per recuperar pilotes, la seva visió de joc i habilitat per marcar des de la distància el van convertir en un actiu molt valorat. El 2020, l'Arsenal acomet el seu fitxatge i Partey s'integra ràpidament al futbol anglès, convertint-se en un jugador referència a la medul·lar gràcies a la seva solidesa, creativitat i lideratge.