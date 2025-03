El Barça guanya al Benfica i Pau Cubarsí s'obre amb Hansi Flick: 'Encara sort que...'

El FC Barcelona ha aconseguit una valuosa victòria per 0 a 1 en la seva visita al Benfica en el partit d'anada dels vuitens de final de la Champions League. Un encontre realment igualat i ple de tensió que es va resoldre, finalment, amb un gol de Raphinha que deixa tot obert per al partit de tornada a Montjuïc la pròxima setmana. Això sí, el resultat ha estat marcat per una jugada clau en el primer temps: l'expulsió de Pau Cubarsí, que va posar el Barça contra les cordes des del minut 20.

El Barça va començar el partit dominant els primers compassos. Els de Hansi Flick van intentar imposar el seu ritme i, abans de l'expulsió, Lewandowski va estar molt a prop d'obrir el marcador amb un remat que va atrapar amb gran encert Trubin. La sensació era que el Barcelona es trobava còmode sobre el terreny de joc, però tot va canviar en un instant.

Al minut 20, Pau Cubarsí va cometre una imprudència en derribar Pavlidis quan anava sol cap a la porteria de Szczęsny. L'àrbitre no va dubtar a mostrar-li la vermella directa, deixant el Barça amb 10 jugadors i descol·locat davant l'empenta del Benfica.

Pau Cubarsí reviu els fantasmes del passat

L'expulsió de Cubarsí va recordar a molts una situació similar en el passat, quan el Barça va patir la vermella d'Araújo davant el PSG. Aquell partit va acabar marcant el final de l'etapa de Xavi Hernández al capdavant de l'equip. No obstant això, la resposta de l'equip aquesta nit ha estat molt bona, especialment la de Wojciech Szczęsny, que ha salvat el FC Barcelona.

Malgrat jugar amb un menys, el porter polonès ha aconseguit ser clau per a la victòria final amb una gran actuació. Ha evitat diversos gols cantats en els moments més crítics de l'encontre. És per això que al vestidor culer s'ha lloat la seva figura: especialment segur que ho ha fet Pau Cubarsí.

Pau Cubarsí dona les gràcies a Szczęsny

"Encara sort que estava Szczęsny, ha fet un partidàs", s'ha pogut sentir en l'entorn culer. I no és per menys, ja que el guardameta polonès ha estat el gran salvador del Barça en aquest difícil duel a Lisboa.

Szczęsny ha realitzat diverses aturades clau durant l'encontre que han evitat que el Benfica es posés per davant en el marcador. Entre elles, una intervenció providencial davant un cop de cap a boca de canó d'un jugador benfiquista, que semblava impossible de salvar. El seu rendiment ha estat excel·lent, i malgrat la superioritat numèrica del Benfica, el seu rendiment i el gol de Raphinha han donat la victòria als catalans.

Szczęsny ha demostrat una vegada més que el seu fitxatge va ser una decisió encertada per part del club, especialment en un moment tan crític com aquest. Amb el seu contracte vencent aquest estiu, el porter polonès està fent mèrits per seguir un any més.

Ara, amb tot encara per decidir, el Barcelona podrà afrontar el partit de tornada amb la confiança de saber que ja està per davant. Això sí, l'eliminatòria no està decidida, i tot dependrà del que succeeixi la pròxima setmana a Montjuïc. Sens dubte, l'actuació de Szczęsny serà recordada com un dels grans factors perquè el Barça segueixi viu a la Champions League.