Indignant, Javier Tebas enfonsa el Reial Madrid: 'Gràcies al Barça complirà el seu somni'
El president de LaLiga adultera la competició amb la seva darrera decisió: al Reial Madrid no donen crèdit al que ha succeït
Javier Tebas, com a president de LaLiga, és al centre de gairebé totes les actuacions que afecten el futbol nacional. La reglamentació que ha imposat als clubs sobre el Fair Play ha provocat molts mals de cap, però també ha portat una certa estabilitat. Agradi més o menys, ningú pot negar que Tebas està movent fitxa per, si més no, intentar millorar la salut del futbol a Espanya.
Ara bé, la figura de Javier Tebas va molt més enllà que la d’un simple gestor. Sempre està immers en polèmiques de tota mena, cosa que li ha costat haver-se d’enfrontar públicament al Real Madrid en diverses ocasions. I, en les últimes hores, Tebas ha fet una operació que podria acabar trencant les relacions amb Florentino Pérez.
Javier Tebas compleix el seu somni a costa del Real Madrid
Amb la intenció d’expandir LaLiga al mercat internacional, el gran desig de Javier Tebas passa per portar un partit de la competició nacional als Estats Units. Ja ho va intentar el curs passat, quan Barça i Girona gairebé acaben jugant a Miami. En aquella ocasió la fórmula no va prosperar, però ara tot ha canviat radicalment.
Resulta que, llevat de sorpresa majúscula, el Villarreal-Barça de la jornada 17 de LaLiga es jugarà durant el cap de setmana del 20 i 21 de desembre a Miami. Així ho té pensat Javier Tebas, que encara necessita rebre l’autorització per part de la RFEF. Si res falla, Tebas rebrà la confirmació en les pròximes setmanes, però el Real Madrid no ha dit l’última paraula.
El Real Madrid ja es va oposar al projecte el 2018
Per al Real Madrid, que el Villarreal-Barça es jugui a Miami suposa un cop considerable si tenim en compte les circumstàncies. Per començar, el club català s’embutxacarà una suma de diners extra que l’ajudaria directament a resoldre els seus problemes econòmics. Javier Tebas, conscient d’això, intentarà obtenir l’aprovació de la RFEF com més aviat millor.
Però a més, que el Villarreal-Barça es jugui a Miami suposa un greuge competitiu molt gran en contra del Real Madrid. Sí, perquè visitar la Ceràmica mai és plat de bon gust, però Javier Tebas no ha tingut aquest detall en compte. Considera que totes dues aficions partiran en igualtat de condicions en el seu viatge als Estats Units, quan la realitat és que el públic local animarà, com és lògic, el FC Barcelona.
Davant d’aquesta situació, al Real Madrid no descarten presentar una queixa formal per intentar evitar aquesta decisió. Per a Javier Tebas, que fa anys que ho intenta, veure un partit de LaLiga a Miami pot ser un somni fet realitat. I, per al Barça, suposa una bona injecció de diners i evitar trepitjar la Ceràmica.
Més notícies: