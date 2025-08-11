Crisi al Barça Femení: Joan Laporta està a punt de donar la pitjor notícia possible
L'equip femení blaugrana s'enfronta a desafiaments econòmics i esportius que podrien canviar el seu rumb històric
El Barça Femení, un dels orgull del club blaugrana, travessa un dels moments més complicats de la seva història recent. En l'aturada d'estiu, només han arribat males notícies: no hi ha fitxatges, però sí diverses sortides importants, com les de Rolfo, Engen i Roebuck. La situació genera nervis i preocupació a la Ciutat Esportiva, on l'ambient és tens
Inquietud que no és nova
El malestar dins del club ve de lluny. Ja l'any passat es parlava d'un possible “final de cicle” per a l'equip femení, però la realitat actual sembla confirmar aquestes sospites. Segons fonts consultades per El Periódico, tant el cos tècnic com les mateixes jugadores expressen la seva preocupació pel que pugui venir
El problema principal és econòmic, el Barça femení, abans autosuficient, ara està inclòs en el balanç financer juntament amb l'equip masculí i les seves exigències. Això ha obligat a prendre decisions dures, com alleugerir massa salarial i vendre jugadores. Tanmateix, l'esforç no ha estat suficient per equilibrar els comptes
El repte econòmic que amenaça l'equip
Segons El Periódico, el Barça femení necessita prop d'un milió d'euros per tancar l'exercici amb números en verd. Tot i que el club ja ha complert parcialment aquest objectiu, amb sortides i rebaixes salarials, encara calen més retallades. La directiva no descarta que en les pròximes setmanes hi hagi més sortides
Això xoca amb una realitat preocupant: la plantilla femenina cada cop compta amb menys marge per renovar les seves estrelles. Nou jugadores acaben contracte el 2026, entre elles pesos pesants com Alexia Putellas o Mapi León. La dificultat per oferir contractes competitius, en comparació amb altres grans equips europeus, pot provocar més baixes o renovacions menys favorables
La cantera s'afebleix i el futur es complica
No només el primer equip està patint. El filial blaugrana, que hauria de ser la base per al futur, està perdent jugadores joves que busquen millors oportunitats fora. Aquest estiu, futbolistes destacades com Judit Pujols o Ona Baradad han abandonat el club per fitxar per altres equips amb més recursos
El club s'enfronta al repte de reconstruir una cantera afeblida, amb menys fitxes i recursos. Per ara, el Barça B depèn del juvenil i de les categories inferiors, posant en risc el desenvolupament del talent
Una estructura en crisi i decisions difícils
A més de la crisi, el Barça femení va perdre figures clau com Markel Zubizarreta, artífex del projecte. La seva sortida, motivada per les interferències de la directiva en les decisions esportives, reflecteix un problema intern que no s'ha solucionat
En aquest context, Joan Laporta i el seu equip tenen una tasca complicada per davant. Les restriccions financeres, la urgència d'equilibrar comptes i la pressió per mantenir el nivell fan de les pròximes setmanes un moment clau
