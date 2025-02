Més necessari que Álex Baena: el Barça fitxa un altre crack del Villarreal

Álex Baena s'ha convertit en un dels jugadors més cotitzats de LaLiga i grans conjunts van darrere d'ell. El mitjapunta va completar una gran temporada l'any passat, acabant fins i tot com el màxim assistent de les cinc grans lligues. El Villarreal, molt conscient del talent que té a casa, no deixarà que l'espanyol marxi per menys del que estipula la seva clàusula de rescissió: 60 milions d'euros.

Per la seva banda, el Barça segueix molt pendent de tot el que succeeix amb Álex Baena. Hansi Flick no descarta reforçar la zona medul·lar i havia demanat la incorporació del centrecampista espanyol, però sembla complicat per motius econòmics. Això sí, malgrat que Baena s'allunya del FC Barcelona, un dels seus companys al Villarreal cada vegada està més a prop de poder recalar al Camp Nou.

Álex Baena i el seu futur al Barça

Álex Baena és un dels millors jugadors d'Espanya en l'actualitat. L'estiu passat va rebre diverses ofertes, però va preferir quedar-se al seu actual equip. El Villarreal té blindat el seu crack fins al 2028 amb una clàusula de rescissió de 60 milions d'euros.

Malgrat el seu elevat preu, el Barça vol incorporar Álex Baena des de fa temps. En el que va de temporada (21 partits i havent-se perdut només 3), ha anotat 5 gols i ha repartit 5 assistències. No obstant això, el Fairplay financer frena les grans operacions que tenen en ment els de la Ciutat Comtal fins que es produeixi una gran venda.

Deixant de banda les estadístiques, Álex Baena és el motor del Villarreal. Ara bé, com que al Barça ja tenen assumit que no podran fer-se amb ell, s'han fixat en un dels seus companys. Estem parlant de l'extraordinari i veterà atacant Ayoze Pérez, que torna a sonar per al conjunt culé.

Ayoze Pérez, una opció real per al Barça

A priori, Ayoze Pérez no és un jugador que imaginem al Barça, però el seu preu i la seva versatilitat són del grat de la directiva del Barça. Encara que no ha jugat massa per diverses lesions, l'ariet del Villarreal ha anotat 12 gols i ha donat 2 assistències en només 925 minuts. Les seves bones dades tenint en compte les seves poques oportunitats han fet que el Barça torni a fixar-se en ell.

I diem que torna perquè l'estiu passat, just abans de l'inici de mercat, Ayoze Pérez va estar molt a prop d'arribar al FC Barcelona. La seva sortida del Betis per només 4 milions era una oportunitat de mercat que no es podia desaprofitar. No obstant això, el Villarreal va estar més ràpid, deixant al Barça amb la mel als llavis.

Però ara, amb Álex Baena gairebé descartat, Ayoze Pérez torna a escena. Al Barça no li costarà 4 milions, però podria sortir per menys de 10. Sens dubte, una opció realment interessant per acompanyar Lewandowski en atac sense gastar massa diners.